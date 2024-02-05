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月配ETF這樣組出最高殖利率！ 專家「匯費虧是錢不夠多」：股票能考慮00940＋00929＋00939
月配息產品怎麼組出最高殖利率數字？
老師幫你把市面上月配息產品都整理好了：有實際殖利率的看實際殖利率；沒有實際殖利率的看回測平均指數殖利率。
先提醒一下，平均指數利率指的是，該檔產品過去五年的指數殖利率平均數字，實際殖利率數字由當年度指數殖利率決定，並不是上面數字多少就會拿到多少殖利率，殖利率是浮動的，請務必記住！
我在表中幫各位一併整理出拿到錢的時間分成月初、月中、月底，你想要雙週配、還是10天配，通通自由搭配，絕對讓你領好領滿。
在這個組合之中，如果是對於股票型高股息有偏好，可以考慮00940＋00929＋00939，預估整體的殖利率會超過7％，且每10天領一次錢，資金夠大的選這組是目前殖利率最佳解。
有人會疑問，次數越多那匯費不就虧爆了，來，我跟你說。
那是因為你錢不夠多，才會被匯費的問題給迷惑了：
1年配12次、匯費合計是120元，若你本來是年領24萬股息，需課徵額外的補充保費：24萬＊2.11％＝5064元
若是改成月配息每次領2萬，一樣是一年領24萬，但避開補充保費，等於省下了 5064-120=4944元
本金不夠看到的是匯費損失120元，本金夠多時看到的是少付4944稅金！
資金多寡會影響看同一件事情的想法，不要認為月配息是邪魔歪道，有一種可能是因為你還不需要，等你需要時候就會知道月配息有多爽，每個月、每15天、每10天，就被入帳聲吵醒的感覺超爽的啦！
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