目標今年領息40萬元…00878、00713、00919選了「它」！ 她：建議除息後買進

新年的第一週就發文，代表瑞奇媽2024都會很勤奮吧！

2024年瑞奇媽為自己建立了不同面向的期許，理財的這部分一定要放上來跟寶寶們分享，瑞奇媽要說：「2024年我要領息40萬」（願望就是要大聲說出來才會實現）。

瑞奇媽是高息的擁護者，持股大都是高股息，穩定、持續配息、持續穩定的配息（繞口令？）

是瑞奇媽最重視的，於是，瑞奇媽把手上的三隻高股息心肝寶貝：00878、00713、00919拿出來比一比，希望用最有效率的方法達成目標；結果讓瑞奇媽嚇到吃手手！

寶寶們也有存高股息嗎，大家2024的存目標又是什麼呢？都歡迎在下方留言和瑞奇媽交流，畢竟存股的路上有人一起加油不孤單。

送走了2023，對它有感謝、有遺憾，2024年瑞奇媽依然要跑起來；不想要後悔、不想要等待，瑞奇媽要用力創造每一個機會和可能，一起在2024相遇吧！

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