目標今年領息40萬元…00878、00713、00919選了「它」！ 她：建議除息後買進
編按：原文發文時間為1月3日；當時00878尚未公布2024年的配息金額，01月31日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第一季配息，預計配發現金股利0.40元。
新年的第一週就發文，代表瑞奇媽2024都會很勤奮吧！
2024年瑞奇媽為自己建立了不同面向的期許，理財的這部分一定要放上來跟寶寶們分享，瑞奇媽要說：「2024年我要領息40萬」（願望就是要大聲說出來才會實現）。
瑞奇媽是高息的擁護者，持股大都是高股息，穩定、持續配息、持續穩定的配息（繞口令？）
是瑞奇媽最重視的，於是，瑞奇媽把手上的三隻高股息心肝寶貝：00878、00713、00919拿出來比一比，希望用最有效率的方法達成目標；結果讓瑞奇媽嚇到吃手手！
寶寶們也有存高股息嗎，大家2024的存目標又是什麼呢？都歡迎在下方留言和瑞奇媽交流，畢竟存股的路上有人一起加油不孤單。
送走了2023，對它有感謝、有遺憾，2024年瑞奇媽依然要跑起來；不想要後悔、不想要等待，瑞奇媽要用力創造每一個機會和可能，一起在2024相遇吧！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言