快訊

泰國羽賽奪冠！周天成自曝罹癌 手術隔天就飛出國比賽

「詐騙！」梅西香港賽未上場 滿場4萬球迷狂噓、比倒讚

陸年夜飯新寵竟是料理包 背後原因不只除夕不放假

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00933B與00937B將於二月除息…若擇一該選誰？ 他換算出真實的「月配金額」

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

2月除息紅包來了！

這次有兩檔月月配債券ETF首次除息，知美簡單幫大家整理，這兩檔的配息結果...

首先先看國泰10Y+金融債（00933B），持債的平均信評是A級，這次2月除息配出每張230元，於去年10/19掛牌，今年1/31為配息評價日，期間總共歷經約104天（約3.5個月），根據當天的淨值組成表，可分配收益累積到0.2243元，這樣看來已經把全部累積的息都配出去，受惠於上市以來金融債的表現不錯，淨值從15塊，上升到16塊多，所以還可能有加上一些資本利得配出，算是債息價差都有賺到。

第二檔群益ESG投等債20+（00937B），這次配息金額0.084元，00937B於去年12/5掛牌，依據1/31淨值組成表，可分配收益累積0.1269元。

00937B接下來每個月可以配多少？知美幫大家簡單換算，從去年12/5到今年1/31，總共歷經了58天（相當於2個月），以領到的總配息0.1269元換算，可以預估出每月的配息數字，0.1269元÷58天×30天=0.0668，也就是說實際上每個月只有約0.067元。

所以00937B這次配出0.084元，等於配出約1.25個月的息，並沒有把投資人應領到的債息都配出，做了刻意的保留，但也可以看到台灣各家投信在配息的作法，確實有點不太一樣。

00933B國泰10Y+金融債，平均信評A級，換算每30天累積債息約0.065元。

00937B群益ESG投等債20++，平均信評BBB級，換算每30天累積債息約0.067元。

較高的信評等級擁有較低的風險，信評等級A級比BBB級更高，依照自己的需求，在風險、配息金額盡量取得平衡，挑選出最適合自己的月月配債券ETF。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00933B國泰10Y+金融債ETF 00937B群益ESG投等債20+ 債券ETF 月配息

延伸閱讀

春節連假勞工出勤雇主怎給薪？ 勞動部算給你看

今天封關該抱股過年？ 比較歷史20年是否年後開紅盤：20分之15！

00850配息0.43非縮水是因為改季配息！ 專家：可以「有方式選不配息」好處曝光

00878每月買進一張連續13個月「績效曝光」！ 他：空頭比0050抗跌多頭更會漲

相關新聞

00933B與00937B將於二月除息…若擇一該選誰？ 他換算出真實的「月配金額」

這次有兩檔月月配債券ETF首次除息，知美簡單幫大家整理，這兩檔的配息結果...

00850配息0.43非縮水是因為改季配息！ 專家：可以「有方式選不配息」好處曝光

有些投資人會想說我喜歡這種「選股邏輯」的ETF，但我不想要配息，而是希望將配息資金持續投入再成長，這樣成長性比較高...

00878每月買進一張連續13個月「績效曝光」！ 他：空頭比0050抗跌多頭更會漲

每個月無腦買下一張00878國泰永續高股息，持續13個月為什麼持有14張？

00878配息0.4元 網曝「有賺錢關鍵」：不是左手換右手了

全台最多受益人的ETF國泰永續高股息（00878），31日下午公告本季預估配息金額為0.4元，換算年化配息率7.4%，更較前兩季的0.35元再加碼。PTT網友討論，「高股息ETF再次贏了，又要領年終了！」有人分析，以00878的成長率而言，已經不太需要使用收益平準金來發配息，這次的配息多以資本利得為主。

永豐 ETF 00907初估配息出爐 想領息最晚這天買進

永豐投信以存股概念發行的永豐優息存股 ETF（00907）最新期前配息公告，將在2月26日除息，並於次月20日發放，本次...

ETF千億俱樂部衝上11檔 債券型比高股息更香？

ETF持續大紅大紫，29日ETF總規模跨過4兆元大關，如今各別ETF擁有規模百億元已經不夠看，國泰20年美債、群益投資級金融債雙雙1日衝上千億元，帶動千億俱樂部ETF檔數達11檔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。