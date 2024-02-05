00933B與00937B將於二月除息…若擇一該選誰？ 他換算出真實的「月配金額」

2月除息紅包來了！

這次有兩檔月月配債券ETF首次除息，知美簡單幫大家整理，這兩檔的配息結果...

首先先看國泰10Y+金融債（00933B），持債的平均信評是A級，這次2月除息配出每張230元，於去年10/19掛牌，今年1/31為配息評價日，期間總共歷經約104天（約3.5個月），根據當天的淨值組成表，可分配收益累積到0.2243元，這樣看來已經把全部累積的息都配出去，受惠於上市以來金融債的表現不錯，淨值從15塊，上升到16塊多，所以還可能有加上一些資本利得配出，算是債息價差都有賺到。

第二檔群益ESG投等債20+（00937B），這次配息金額0.084元，00937B於去年12/5掛牌，依據1/31淨值組成表，可分配收益累積0.1269元。

00937B接下來每個月可以配多少？知美幫大家簡單換算，從去年12/5到今年1/31，總共歷經了58天（相當於2個月），以領到的總配息0.1269元換算，可以預估出每月的配息數字，0.1269元÷58天×30天=0.0668，也就是說實際上每個月只有約0.067元。

所以00937B這次配出0.084元，等於配出約1.25個月的息，並沒有把投資人應領到的債息都配出，做了刻意的保留，但也可以看到台灣各家投信在配息的作法，確實有點不太一樣。

較高的信評等級擁有較低的風險，信評等級A級比BBB級更高，依照自己的需求，在風險、配息金額盡量取得平衡，挑選出最適合自己的月月配債券ETF。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。