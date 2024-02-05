00850配息0.43非縮水是因為改季配息！ 專家：可以「有方式選不配息」好處曝光

元大臺灣ESG永續ETF（00850）有方式選配息or不配息囉

2月1日元大投信公布了00850在2月份的配息公告，孫太先分享配息資訊如下，00850配息資訊：

配息：0.43元 最後買進日：02月26日 除息日：113年02月27日 配息日：113年03月25日

小備註：00850這次配息0.43，前次配息0.70，再前一次配息0.68，不是配息縮水囉，而是前2次歷經00850改季配息，所以原本年度配息大約都在1.3~1.4附近，若平分至4季應該只有0.35左右，因此這次配發0.43實在表現很優異喔（看我之前估0056配息0.55=預估全年2.2就知道了）。

上個月有粉絲許願表示想了解主打「季配+永續ESG+市值型」概念的00850，是市場少有含「積」量高+高成長潛力的季配息ETF。

而有些投資人會想說我喜歡這種「選股邏輯」的ETF，但我不想要配息，而是希望將配息資金持續投入再成長，這樣成長性比較高，且如果是自己領息後再投入，還有「手續費+稅務」的問題，難道沒有一種投資方式跟投資ETF類似但持有期間不配息，更利於追求成長性的嗎？

我想，元大投信已經聽到許多投資人的心聲，在上個月15日推出了【元大臺灣ESG永續連結基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)】，其主要持股有90%以上資產投資【元大臺灣ESG永續ETF(00850)】，剩餘部位投資「證券相關商品+短期投資工具」，績效表現將與主基金（00850）報酬連動，並且連結基金還區分為「A類-不配息」和「B類-配息」。

疑問：

1.是否會收取2次經理費？

基金投資於經理公司所經理之基金時，不得收取經理費，所以不會另外取經理費，沒有經理費雙重收費之疑慮

2.那我投資00850就好，為什麼要買連結基金？→兩者主要差異如下

a.配息-所得併入綜所稅計算+超過2萬課徵二代健保補充保費

b.不配息-配息再投資，節省稅負成本

c.購買價格差異-ETF（00850）目前購買一張約3.5萬而基金最低申購金額為定期定額：3000元或單筆投資10,000元

3.哪些地方可以申購

券商、銀行、元大投信 皆可以申購(就跟以往申購基金模式相同，而且可以參加不定時的基金優惠活動)

結語：元大臺灣ESG永續ETF（00850）有3個特色：

1.全方位的ESG+分散佈局，目前成分股達84檔 2.主要成分股與0050高度相似，有小0050的稱號，但價格只有0050的1/4價格，低成本參與台股市值成長 3.喜愛配息的投資人可以直接投資ETF（00850），若想要配息自動再投入，追求複利效果成長，可以選擇【元大臺灣ESG永續連結基金】不配息型。

我想這就是元大投信推出不同投資方式商品的用意，提供給粉絲參考！

最後，以上是孫太對於【元大臺灣ESG永續連結基金】的整理與分享，其實同期間元大投信也推出了【元大台灣高股息低波動ETF連結基金】，主要連結00713，大家若想瞭解，可以向孫太許願，我再整理好相關訊息跟大家分享唷。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。有關本文提及基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，定期評估資訊將於元大投信網站公告，ESG相關主題基金名單可至基金資訊觀測站（連結）

小叮嚀，以上只是孫太個人的投資思維，僅分享給大家參考，粉絲專頁只談論財商思維，不會推薦個股或是任何ETF給您，因此粉絲做任何投資前還是要自己思考和判斷喔！畢竟，適合我的投資方式不見得適合你，找到適合自己的投資模式最重要！ 不看盤；等領息；做自己-是我目前的存股狀態。

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