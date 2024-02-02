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他想賣0050改買00687B 網勸繼續存、賣0056換債！過來人曝血淚史

聯合新聞網／ 綜合報導
台股挾帶人工智慧（AI）題材，吸引外資回頭匯入，帶動股匯雙漲，台股2日盤中重返萬八大關。圖／聯合報系資料照片
台股挾帶人工智慧（AI）題材，吸引外資回頭匯入，帶動股匯雙漲，台股2日盤中重返萬八大關。圖／聯合報系資料照片

台股挾帶人工智慧（AI）題材，吸引外資回頭匯入，帶動股匯雙漲，台股2日盤中重返萬八大關。PTT網友表示，他目前持有0050、0056、00687B，比例為7:2:1，他認為0050漲幅最大，因此想賣出一部分改買00687B。其他人卻建議他，應該繼續存0050、賣出0056換美債。有過來人坦言，「我驗證過三次，結果都是不換比換還好」。

一名網友在PTT發文表示，近日台股表現亮眼，已經直衝萬八，他手中持有0050、0056、00687B，比例為7:2:1，原以為0050定期定額報酬率有5%就很滿足，想不到最近不斷上漲，整體報酬率高於預期許多。

該網友說，考慮到0050上漲幅度最大，因此想賣出部分持股、賺差價，再將賺來的差價投入00687B，他好奇「還是繼續加碼0050就好？目前存股健檢的部分大家可以給點建議嗎？」

其他人則留言「繼續存啦，長期都會向上的，我存股，到現在報酬也是30%以上，你眼光要放長遠一點」、「賣0056、減碼0050、分批債券」、「如果是想再平衡，加碼00687B也是個不錯選擇」、「你是要退休的話是可以把市值型換成債啊」、「存沒多久蠅頭小利就想賣，永遠賺小賠大，你要做的是增加收入，把股利再投資，去增加其他部位」、「我會賣56」。

還有人留言「一半56一半正2，持續丟就好，未來有正3再換正3」、「賣50買正2」、「我驗證過三次，結果都是不換比換還好」、「0050繼續存，0056賣掉換美債」、「存到退休再賣」、「除非今年要退休，不然上面很多人說明了，不要假會，就是緊抱續投賺最多」、「無腦買ETF就對了 不用想太多」。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00687B國泰20年美債 ETF PTT 台股

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