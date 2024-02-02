他想賣00929改買00878或00919 網分析關鍵差距：今年這檔配息更好

全台最多受益人的ETF國泰永續高股息（00878），31日下午公告本季預估配息金額為0.4元，換算年化配息率7.4%。PTT網友討論，00878的配息額度正好超越00929，讓他猶豫是否該將手上持有的00929一半賣出、改投00878或00919。其他人分析，00919「持有最多的長榮差不多了」，表現恐疲軟，加上00878「金融比重高」，推測00878今年配息都會很亮眼。

00878在2023年的配息紀錄，第一、二季皆配發0.27元，第三、四季為0.35元，本次則為0.4元，配息穩定向上增長。平均年化配息率穩定維持在6%以上，本次拉高至破7%。

一名網友在PTT發文表示，00878本季配息0.4元、約1.85%、年化配息率7.4%，正好超越00929的配息額度「一點點」，他直呼「感覺火藥味很濃」，他以00929月配0.13元試算，年化配息率約8.4%，不過無法確定未來是否能穩定配息0.13元。

該網友說，「00929錯過19.5的高峰就回不去了，單壓科技業有吃到一波AI紅利，但近期好像有點疲軟，打算把之前買的00929一半獲利了結掉，換00878或00919，該怎麼選啊？」

其他人則留言「919持有最多的長榮感覺差不多了，我會選878」、「878金融比重高，應該今年配息都會不錯」、「選00919」、「買878才是穩」、「0056+00878+00713，有閒錢加買00919」、「感覺這波完全是針對929來的，0.4真的香」、「919現在長榮+聯電20%，換股前績效很難多好」。

另有人提出不同建議，留言「757隨便翻，資本利得就是高股息幾十年股息」、「0056才是王道」、「買00757早就賺翻了」、「都買，沒有這個問題，我有0056、00878、00713、00919、00929跟一堆債券，哪個跌的多就補哪個」、「00940」、「重點是買好質借的，低點再借出來抄底」。