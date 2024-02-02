年終想存00919又怕買貴 網勸動作快：3月這時機過後會再漲

歲末已有許多人領到年終獎金，有網友打算將年終獎金投資買股，考慮買進00919，不過他擔心目前股價約22元太高，因此不敢進場。其他人則表示，現在股價依然很便宜，等到3月除息股價勢必會再上漲，網友強調「看到綠色就買」，還有人直言，「高股息就是隨時都可買，買了忘記它」。

一名網友在PTT發文表示，他領了年終獎金後，打算將所有獎金都投資股票，目前考慮購入00919，不過他觀察近幾週該標的的股價多在22.22元左右，網上其他人又都買在22元以下，因此讓他擔心現在股價過高，不適合進場，他好奇「現在能進場嗎？還是年前有什麼可以進場的ETF嗎？」

其他人則留言「當然可以，很便宜」、「看到綠色就買，不用問」、「有啥不能買，有錢就歐印」、「現在不買，等2萬你就會搶著買」、「22塊下才有10%的股利率啊，所以大家都搶在22以下買，但23以下也是9%多吧，怎麼樣也是屌打其他檔」、「etf不用問吧？存夠錢就可以買」、「殖利率10%你覺得貴？」、「3月要除息就又會飆到23、24，現在相對可以撿啦」。

還有人留言「如果要看股利率的話，這檔目前還是最高」、「買etf應該不用想那麼多吧，大型的買幾支來放」、「免費午餐10%殖利率，穩穩領息」、「每年10%，而且秒填息。有這麼好的股票等什麼」、「定期定額，無腦多」、「etf買綠不買紅」。

另有人建議「現在該買的是00687B」、「可以等00940，10元發行價，申購期間all in」、「會怕就分批買進，如果確定20年都不賣現在可All in」、「00878 ALL IN 」、「不如歐印三月的00939跟00940」、「919、929最近沒啥動，真的要無腦推薦56」。