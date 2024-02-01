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年終領紅包啦！ 00933B登「月配ETF配息王」 真的配3.5個月0.23元

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰10Y+金融債(00933B)今日公告成立以來的首次配息。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
國泰10Y+金融債(00933B)今日公告成立以來的首次配息。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

123全台第一檔月月配加收益平準金的債券ETF，國泰10Y+金融債(00933B)今日公告成立以來的首次配息，如同投資人期待，一口氣配發3.5個月，預估配息金額為0.23元，以2/1收盤價16.97元估算，單次配息率高達1.36%，法人表示，00933B大手筆將成立至今累積的債息配出，3.5個月比多數人的年終還多，直接榮登「月配ETF配息王」！

國泰10Y+金融債(00933B)經理人鍾郁婕表示，本次以符合多數人期待的方式評估配息金額，她提醒，00933B除息交易日為2/27，投資人最晚須在2/26前買進或持有，才能參與本次配息。

今(2/1)日凌晨公告的聯準會Fed利率決策，維持利率按兵不動，但聯準會主席鮑爾於會後表示「今年某個時候放寬政策可能是適當的，但我們現在還沒有降息的計畫」，必須尋找更多「好的數據」來證明通膨可持續降溫，且鮑爾明確指出「3月可能不是最有可能降息的時間」，美股四大指數終場收黑，美國10年期公債殖利率走跌至3.96%。　

鍾郁婕表示，縱使降息路徑不確定性仍高，但寬鬆貨幣政策趨勢不變，仍看好今年市場呈現股債雙多。建議追求穩健配息的投資人，可適當布局金融債，鎖定目前偏高的殖利率水準，有機會創造每月安穩現金流，如國泰10Y+金融債ETF (00933B)。

看好今年將進入降息循環，債券ETF買氣不墜，從實際數據來看，去年底00933B基金規模為新台幣215.4億元，截至今年1/30，基金規模已暴增至新台幣325.4億元，單月增胖逾110億元！此外，受益人也較基金成立時的3.3萬人，翻了超過一倍，成長為7萬人。

為何國泰10Y+金融債(00933B)這麼夯? 法人分析，除了搶先布局基金的首次配息外，由於00933B是全台首檔月月配搭配收益平準金機制的債券ETF，吸引退休族或穩健型投資人搶進，方便規畫每月現金流。

00933B國泰10Y+金融債ETF 月配息

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