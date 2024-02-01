00878配息創成立以來新高0.4元！ 她：夠繳一個月房貸還能規劃年後小旅行
00878昨天下午公布2024年第一季配息0.4元，近4季股息加起來除以昨天收盤價21.63元，年化殖利率有6.3%，就算00878的價格近期回到21元以上接近歷史高點了，一樣能夠穩定繳出6%以上的殖利率。
00878是我朋友定期定額ETF的口袋名單之一，以這次發0.4元的股息計算下來，已經可以完全cover她們家一個月的房貸，甚至還可以在年後規劃一趟國內小旅行，對她們家來說，投資實現了讓生活越來越美好的目標。
她的房子是家人好幾年前一起出資，她每個月會撥一點收入來幫忙繳一些房貸，這一、兩年ETF的現金流建置完成後也會從股息中拿出來繳房貸，也提醒一下，買房、投資還是要量力而為，畢竟投資和買房都是一輩子的事，選自己能負擔的房子，保有一定的現金，再慢慢的分散投資才才能讓投資的路走的更長遠喔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言