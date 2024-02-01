00878配息創成立以來新高0.4元！ 她：夠繳一個月房貸還能規劃年後小旅行

00878昨天下午公布2024年第一季配息0.4元，近4季股息加起來除以昨天收盤價21.63元，年化殖利率有6.3%，就算00878的價格近期回到21元以上接近歷史高點了，一樣能夠穩定繳出6%以上的殖利率。

00878是我朋友定期定額ETF的口袋名單之一，以這次發0.4元的股息計算下來，已經可以完全cover她們家一個月的房貸，甚至還可以在年後規劃一趟國內小旅行，對她們家來說，投資實現了讓生活越來越美好的目標。

她的房子是家人好幾年前一起出資，她每個月會撥一點收入來幫忙繳一些房貸，這一、兩年ETF的現金流建置完成後也會從股息中拿出來繳房貸，也提醒一下，買房、投資還是要量力而為，畢竟投資和買房都是一輩子的事，選自己能負擔的房子，保有一定的現金，再慢慢的分散投資才才能讓投資的路走的更長遠喔。

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