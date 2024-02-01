她00878這次預估能領息40萬！ 開心：配0.4元創史上新高！

各位觀眾！4個Ace 00878公告配息0.4元

預估年殖利率約7.4%

過年前核心ETF發放大紅包，00878昨日公告2024年第一次配息預計配發0.40元，創史上新高囉！相信有00878的夥伴們應該都很開心。

孫太這次也預估領息400,000元囉！開心；過完年後等著看00919的表演。

這次猜0.40以下的小夥們；驚不驚喜，意不意外！

小叮嚀，以上只是孫太個人的投資思維，僅分享給大家參考，粉絲專頁只談論財商思維，不會推薦個股或是任何ETF給您，因此粉絲做任何投資前還是要自己思考和判斷喔！畢竟，適合我的投資方式不見得適合你，找到適合自己的投資模式最重要！ 不看盤；等領息；做自己-是我目前的存股狀態。

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