00733去年含息報酬率高達72%多！ 專家「長期績優生」：過去五年績效都打敗大盤

00733連續五年打敗大盤及台股同類型ETF，這樣的績效大家覺得如何呢？馬上來看一下數據，下表列出2023年台股ETF(原型)報酬率(含息)前10強，第一名的00733報酬率高達72.55%，勝過規模最大的0050跟0056。

再來看一下過去5年的績效表現，00733的績效表現(含息)，也都優於大盤以及同類型的平均值，算得上是長期的績優生。(備註：同類型ETF係指國內指數股票型(原型)ETF。資料來源：投信投顧公會委託台大教授製作2019~2023年12月份基金績效評比表。)

ETF的重點在追蹤的指數，00733追蹤「臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數」，著重在中小型且具有成長動能的股票，特點是扣除了台灣前 50 大市值的上市股票(0050的成分股)，再根據「平均成交量」、「平均週轉率」和「報酬率」來篩選成分股。中小型股適合想賺取資本利得的投資人，現金殖利率就比較一般了。要知道，報酬 = 資本利得 + 股利，00733優異的資本利得表現才是重點，股利只是小菜。

為什麼00733有辦法創造驚人的報酬率？最主要原因就是在它的選股邏輯中加入「Alpha值」條件，也就是衡量一檔股票跑贏或跑輸大盤的程度。當Alpha值越高表示股票的表現比大盤更好。00733會挑選Alpha值前50高的公司，也就是讓你一次掌握當下報酬表現最好的50檔股票。

成分股才是ETF的主角，所以00733每年 4 次調整(1、4、7、10月)成分股，選出當時最佳的組成。指數在2024年1月調整成分股後，AI持股明顯增加，頗符合今年的股市趨勢。

然而，隨著大盤持續升高，00733的績效又超越大盤，00733的股價「會不會太高」？成為投資人心中的一大疑問。其實，從過去的表現可以看出00733確實是台股的績優生，股價持續往上是正常的。如果你相信台灣經濟長期看好，00733就肯定是可以長期投資！

長期投資不用太在意股價，採用「定期定額」可以買在平均的價位；而在波段低點(週KD黃金交叉)時「逢低加碼」，更能夠降低持有的成本，自然也就增加投資成功的機會了。

如果你是小資族，覺得00733一張將近6萬元有點負擔不起，也可以用買零股的方式來定期定額投資。不要小看零股投資的威力喔，尤其是00733這種高報酬的中小型股ETF，長期投資更會發揮出以小搏大的槓桿效果。

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