唯一能買的高股息ETF非00919、00929？ 專家：認為單買0050波動太大可搭配00713

【文．游季婕】

高股息ETF熱潮成為台股奇蹟之一，很多人愛，也很多人吐槽。本文挑選出討論度最高的幾個問題，不僅整理出領息控（以下簡稱領）的想法，更請到反對投資高股息ETF的知名財經YouTuber清流君（以下簡稱清）來回應，幫助投資人更清楚地了解高股息ETF的優點與限制。

Q1高股息ETF會因為配了高息而拖累績效？股息和價差真的可以全都要嗎？

領：經常聽到配息和價差很難全都要，因為拿了配息通常會傷害到資本利得，除非填息速度夠快，賠掉的資本利得就會補回來。

可是去（2023）年很多高股息ETF讓投資人股息與價差都賺到，而且近期不少檔ETF的投資邏輯不再只追求高殖利率，還兼具基本面選股，先前這些ETF中漲多的成分股也都已進行調整，看來股息和價差都賺的機會越來越多。

清：短期來看，有可能股息和價差都賺到，不過長期來說很難。

假設兩種策略，一種是拿到很高的配息，另一種是獲得很高的資本利得。先試想一個極端的例子，當上述兩種策略同時滿足，也就是高配息的股票完全不會虧到資本利得、股息和資本利得都可以獲得，就代表全部的投資人都會進去搶買，這類股票的估值因此被推高，不過這只會是曇花一現，因為最終會均值回歸。

一間公司為什麼要把手上的現金配給股東？就是因為公司找不到更好的投資機會，來加強本身業務和效率等，當然資本利得的成長空間就有限。

加上高股息ETF也有一些根本性的問題，如：⑴成分股市值涵蓋度不夠，容易錯過或落後市場報酬；⑵不是有效的選股因子，無法篩選出好股票；⑶要付出更多的稅和交易成本，會傷害總報酬。

所以長期來看，高股息的資本利得勢必會比較少，投資人也因此需要在股息和資本利得間做出選擇，喜歡資本利得就去買有成長性、低配息的股票，喜歡現金流的則去買高配息、低成長的股票。

領：或許是貴了，因為去年表現很好，回檔一點是正常現象，但是我們永遠不會知道股市的低點和高點是什麼時候，而且大家不是說長期來看，股市（價）必定會向上！代表現在進去買，相對於未來一定是在低點，只要回檔時咬緊牙關忍住不停損或者繼續投入資金，過幾年來看結果肯定是不錯。

當然，如果現在手上有漲多的高股息ETF，也可以先賣出，等待下一次的大跌再買進，獲得的殖利率也會比較高，或者也可以根據股價和殖利率去計算入手的合理價，比較不會買貴了。

清：買貴了，一年內高機率均值回歸。

以估值來看，確實是買貴了，但無法完全肯定高股息ETF今年表現會落後大盤，因為股市的動能通常會持續2～12個月，也就是說以高股息ETF來看，今年上半年就落後大盤的機率不高，但接下來就要特別小心。

其實過去美股也曾發生過類似問題，在2015年時就有法人機構提出警告，標普500（S&P 500）中前50個高殖利率的公司，其代表獲利能力的股東權益報酬率（ROE）表現落後整體S&P 500，但代表評價水位的本益比卻比較貴，隨之而來的就是長期績效落後大盤。

根據回測，若在2015年分別買入100萬美元的Vanguard標普500指數ETF（美股代號VOO）和Vanguard高股利收益ETF（美股代號VYM），在2023年底VOO最終金額高出VYM約50萬美元。

以元大台灣50（0050）來說，根據元大投信公布的資料顯示，2023年12月29日的本益比和ROE分別為16.9、27.08%，而元大高股息（0056）則是18.61、15.58%，顯示台股高股息和當初美股一樣，都有估值高，但獲利低的現象，所以現階段偏愛高股息的投資人應該提高警覺，不宜再抱太大期望。

Q3哪些高股息ETF可以買？理由是什麼？

領：很多高股息ETF都能買，主要是看自己想要追求什麼。常見的組合像是國泰永續高股息（00878）＋00919＋0056，殖利率的挑選邏輯分別是過去、現在、未來，也因為配息時間剛好錯開，可以打造自己的月月配組合。

如果資金有限，也可以只買00919，因為目前它的配息最高也最穩，含息總報酬也表現不錯，大多數人都很滿意最近一次的0.55元配息，如果風險承受度比較高，00929也是不錯的選擇。

清：元大台灣高息低波（00713）是台灣唯一能買的高股息ETF，主要原因有2個：⑴挑選到有效的因子；⑵加權方式有實證基礎。

00713的指數編製是以台股上市前250大市值公司作為選股池，並用股利率篩選前60%高的公司，再來根據營運穩定度、ROE、價格動能和股利發放品質，排除可能的地雷公司。

接著較重要的部分是利用5大指標計算綜合分數，分別是獲利能力、ROE、股利率、營運現金流量、波動度，這些條件分別可以看成是1個價值因子、1個獲利因子、0.5個價值因子＋0.5個低波動因子、1個價值因子、1個低波動因子。

最後，打完綜合分數後排序，挑選出前50檔股票當作成分股，再利用最小變異數模型來加權。

要補充一點，上述將股利率看成是一半的價值因子和一半的低波動因子，若去回測高股息ETF的因子組成，這兩個因子的浮動卻很大，也就是可能有時候包含0.6個價值因子，有時又可能只有0.1個價值因子，低波動因子也有相同現象，這也是為什麼股利率被認為不是有效選股因子的原因之一。

整體來看，00713這樣的選股流程和國外研究提出的保守公式有點類似，保守公式是由低波動、股價動能、淨股息支付率（Net Payout Yield，下稱NPY）所組成，它的篩選邏輯是先把股票切成兩塊，分別為高波動、低波動。

選股池只選低波動的股票，並篩出NPY和動能最強的前100檔股票。而00713是先用股利率，再加入價格動能和低波動，兩者邏輯有點類似，所以00713比起其他高股息ETF，更有理論基礎。

而加權方式的部分，美國也曾利用市值和最小變異數加權去回測，到底哪個方式比較好，最終得到是最小變異數模型的風險調整後報酬表現更好。

至於大多數高股息ETF使用的股利率，降低了成分股的市值涵蓋度，高機率會錯過市場報酬，加上它們是用高殖利率去選股，這個策略本身就不靠譜，然後又用偏離大盤的方式去加權，更會傷害報酬率。

反觀00713，前面的選股條件是有實證支撐的因子，雖然是用最小變異數模型加權，會偏離大盤表現，但在好的選股基礎下，表現會相對不錯。

從績效來看，00713成立以來的3年滾動報酬大勝傳統的0056，若真要選一檔高股息ETF，那就選00713。不過也不能因此預期它未來有非常好的報酬，因為這個加權方式本來就不是為了高報酬，而是要讓風險最小化，這也是為什麼在市場行情好的時候，00713不會特別出色，而像在2022年股債雙殺時，就發揮了降低風險的效果。

最後，若投資人認為單買0050波動太大， 建議可以直接用0050搭配00713，來降低整體資產組合的波動度，比例則可以根據個人的風險承受度去調整。

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