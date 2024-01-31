月花1萬買高股息ETF 他想買00919、00878！網反勸買市值型006208
初次投資對於如何搭配標的會非常煩惱，有投資新手打算每月定期定額1萬元、平均投資兩檔高股息ETF，現正考慮投資00919、00878，其他人建議，若是有現金流的需求，可以考慮存市值型加高股息ETF，有人推薦006208、0050等。
一名網友在論壇Dcard發文表示，他是一名投資新手，最近想投資股票，打算每月定期定額1萬元、平均投資兩檔高股息ETF，強迫自己養成儲蓄習慣，現正考慮投資00919、00878，他好奇「這樣配置可以嗎？」
其他人則留言「如果是有現金流需求，存這兩檔沒問題，但如果沒有現金流需求可以考慮存市值型+高股息」、「覺得可以配一個大盤006208或0050，或是總報酬績效不錯的00733、00757」、「左轉市值型（006208）會是比較好一點的選擇喔」、「想投資高股息及配息自動再投資，可以做00713連結基金」、「700買美債，300買美債正二，兩百手上看看有沒有回檔買買50、6208」。
還有人留言「先集中在一檔會比較好」、「我是看不到集中在一檔除了省手續費跟利息匯費外有什麼好處啦，不過這兩個都是高息為主打，我覺得可以配一支市值型」、「唯一推薦指數，年輕人買高股息老了必定後悔，錢比別人少」。
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