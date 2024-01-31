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他00933B價差賺10％想將配置拉升…因預估配息3.5個月！網曝：現高點等崩盤

聯合新聞網／ 綜合報導
網友打算股債分配。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
網友打算股債分配。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

投資標的選擇多，每種標的適合的投資方式也不盡相同。有網友為了達到「股債分配」，他打算購入債券ETF，目前在考慮投資BND、00933B。不過其他人卻吐槽他，「資金沒有八位數都不用做股債配」。

一名網友在PTT發文表示，他去年投資多以半導體為主，僅留下10%比例投資債券，目前手上有BND、00933B，近期他打算把債券比例提高至30%，並作為長期投資不更動。

該網友說，「雖然債券現在有點追高，從聯準會本來說今年降息，看來又會拖到下半年，但反正遲早要降、錢與其放著乾脆就先買，目前考慮直接再加碼BND和00933B或是再選一支」。

該網友分析，BND最近雖然一直跌價，但長期來看波動都在9%以內，如果繼續買，他預計降低一些持有比例。而00933B準備第一次配息，預計發3.5個月債息，他更看好增值優勢，他之前是在股價15.2元的時候買進，現在漲到16.75元，價差約10%。

該網友說，00933B是投資級金融債，他因為月配息、平準金等因素買進，若是沒有其他標的，他就會繼續加碼00933B，未來若有上漲再考慮賣掉重買。

其他人則留言「老話一句，沒有八位數都不用做股債配」、「我都買TLT，他是20年期以上的，波動雖然大很多，但收益也比較好」、「你的30%有沒有1000萬，不然不必買債」、「你放兩年以上的話這些都是小波動，年底是肯定賺」、「你幾歲啊，沒有超過60+買債幹嘛」、「BND就是一堆美國政府債，有買一部分避險就好」、「債券現在正在高點，等崩盤再進」、「如果資本不夠多真的不用配置」。

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買了好幾檔的ETF，每次收到利息都要被銀行扣10元的匯費，特別是投資月配息的ETF，每個月要被扣10元，一年累積就是120元，長期下來也是一筆錢。多少還是會有點小心疼。

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