他00933B價差賺10％想將配置拉升…因預估配息3.5個月！網曝：現高點等崩盤

投資標的選擇多，每種標的適合的投資方式也不盡相同。有網友為了達到「股債分配」，他打算購入債券ETF，目前在考慮投資BND、00933B。不過其他人卻吐槽他，「資金沒有八位數都不用做股債配」。

2024-01-31 12:19