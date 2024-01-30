用00940搭00939、00929組每周領息？ 他：新不代表一定好舊的不會比較差

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聯合新聞網／ 存股方程式
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

終於連投信龍頭〔元大投信〕也加入了月月配息戰場。

為了符合市場需求，各投信紛紛推出多次配息的高息型產品，也導致早期發行的配息頻率低的產品似乎成了棄嬰。例如：

1.元大投信已經發行0056、00713，再加上即將募集的00940，元大投信總計將發行三檔高息型產品。

2.國泰投信首檔高息型產品為00701，但自從00878取得成功之後，國泰投信似乎將宣傳資源都投入00878，00701成了爹娘不疼的小孩。

3.富邦投信早期發行年配息的00730，市場討論度本就不高，富邦投信似也無意宣傳。00900發行之後，更進一步壓縮00730的能見度。

4.復華投信於2018年發行00731，同樣是討論度不高的產品。去年復華投信發行超人氣的00929之後，00731幾乎已失去舞台。

5.新光投信多年前曾經發行一檔高息型產品00742，大概是台股第一檔遭清算下市的高息型ETF。後續新光投信似有意重新推出高息型ETF，投入這場高息ETF大混戰。

除了ETF，很多主動型共同基金也主打月月配息，投資人選擇性非常多。

觀察投信發行高息型ETF歷史紀錄，站在投信業者角度，為了爭取業績而配合投資人胃口不斷發行新產品，版主可以理解。投資人必須要有定見，不要被宣傳手法牽著鼻子走。以元大發行的產品為例，0056與00713都是不錯的高息型產品，即將開募的00940除了配息頻率高（00940為月配型），其實和0056、00713都是差別不大的產品，是否棄舊迎新，投資人真的該審慎思考。版主是寧可持續累積增加原本已持有的標的，持有的股數多寡才是重點。

由00878引爆的高息型ETF熱潮，加上2023年高息型優異的績效，今年高息型ETF熱潮應會延續下去。如今月月配息似已無法滿足部分投資人的胃口，已經有投資人打算以數檔月配型ETF，組成週週領息組合。週週有股利可領確實感覺很好，但這樣的投資策略實在讓人啼笑皆非。

版主一貫認為，這些高息型產品不論選股邏輯如何變化，本質上都是大同小異，為了月月領息、甚至週週領息，資金重複買進相似度這麼高的產品，資金的使用效率不夠好。不論年配、半年配、季配、月配型，現金流固然重要，更重要的是要看全年的含息總報酬率。

高息型產品最重要的是不斷增加持有的數量，舊的不會比較差、新的不會比較好。已經投資0056多年的，不如專注增持0056即可，為了實現月月領息、甚至週週領息而打亂原本的投資組合與節奏，未必是個好策略。

為了週週領息而買進多檔月配型ETF，這樣的投資策略是否矯枉過正，版友們當深思！

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 00878國泰永續高股息 00900富邦特選高股息30 00929復華台灣科技優息ETF 0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00730富邦臺灣優質高息 00731FH富時高息低波 月配息 季配息

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