萬八存股當心「粉身碎骨」？ 專家：只靠這招讓持有成本接近股災價格！

萬八還可以存股嗎？

粉絲提問：「孫太，目前大盤在18,000點，還可以存股嗎？」

我想這是很多人的疑問，而這一題其實是千古難題，但孫太想表達的是，這一題萬八的時候你會問，但相信我，萬七也有人問，萬六也是、萬五、萬四、萬三、萬二、萬一...甚至是當初孫太剛開始存股時坊間流行的一句：「萬點之上教人存股，當心存得粉身碎骨！」

但...9年過了，台股上了萬八，當初錯失進場的與利潤失之交臂，只能扼腕。

存股族在意位階嗎？

說真的這種「可遇不可求」的機緣沒有人知道！這就好像如果有人知道下一場股災何時會到來，那大家就把資金都先放定存，等下次股災到來的那一天ALL IN就好啦！但這想也知道，太過不切實際。

所以我們用另外一種方式來讓自己的持有成本來接近股災時的價格，利用領息來拓增自己的持股護城河。也許有的投資人會認為這樣做會浪費時間成本，這點我沒有意見，但我來股市是來「分享經驗」，不是來跟你談論理論的。

最後，孫太無法跟你說萬八要不要買股票，不會要你ALL IN或是千萬別買，因為買不買是責任承擔的開始，承擔什麼？如果你在萬八All IN，那後來若股市回檔修正，你就必須承擔價差減損的責任！相對的，如果你完全空手，而過完年後若台股一路從萬八漲到二萬，那你也要對自己當初空手的決定負責！

所以你會發現，你要做的是對自己的選擇負責任，「找別人背書是沒有意義的」，因為除了當下的抉擇之外，若買了遇到下跌，你應該是要繼續買還是要出脫？當不買了遇到上漲，那你要追買還是繼續等？

這些「後續的操作」才是存股過程中要一步一步執行的操作！而真正的下決定的，只有你自己！

最後，勉勵所有優雅存股族還是老話一句「當別人還在懷疑，我們已經在領股息！」

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。