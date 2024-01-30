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萬八存股當心「粉身碎骨」？ 專家：只靠這招讓持有成本接近股災價格！

聯合新聞網／ 孫太
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

萬八還可以存股嗎？

粉絲提問：「孫太，目前大盤在18,000點，還可以存股嗎？」

我想這是很多人的疑問，而這一題其實是千古難題，但孫太想表達的是，這一題萬八的時候你會問，但相信我，萬七也有人問，萬六也是、萬五、萬四、萬三、萬二、萬一...甚至是當初孫太剛開始存股時坊間流行的一句：「萬點之上教人存股，當心存得粉身碎骨！」

但...9年過了，台股上了萬八，當初錯失進場的與利潤失之交臂，只能扼腕。

存股族在意位階嗎？

當然在意，試問在股市中有誰不喜歡在低點買進的？但何時才會有股災呀？

說真的這種「可遇不可求」的機緣沒有人知道！這就好像如果有人知道下一場股災何時會到來，那大家就把資金都先放定存，等下次股災到來的那一天ALL IN就好啦！但這想也知道，太過不切實際。

所以我們用另外一種方式來讓自己的持有成本來接近股災時的價格，利用領息來拓增自己的持股護城河。也許有的投資人會認為這樣做會浪費時間成本，這點我沒有意見，但我來股市是來「分享經驗」，不是來跟你談論理論的。

從上次萬八到這次萬八，台股最低回檔至萬二，孫太做了什麼...回頭看看似乎也沒做什麼，就是...「持續領息」。

但上次萬八到這次萬八，孫太的「領息累計已達350萬」，位階還是萬八，但持有跟沒有持有的狀態...卻差了這期間的配息。

而這就是持續持有領息跟沒有持有的人所差距的「護城河」！

最後，孫太無法跟你說萬八要不要買股票，不會要你ALL IN或是千萬別買，因為買不買是責任承擔的開始，承擔什麼？如果你在萬八All IN，那後來若股市回檔修正，你就必須承擔價差減損的責任！相對的，如果你完全空手，而過完年後若台股一路從萬八漲到二萬，那你也要對自己當初空手的決定負責！

所以你會發現，你要做的是對自己的選擇負責任，「找別人背書是沒有意義的」，因為除了當下的抉擇之外，若買了遇到下跌，你應該是要繼續買還是要出脫？當不買了遇到上漲，那你要追買還是繼續等？

這些「後續的操作」才是存股過程中要一步一步執行的操作！而真正的下決定的，只有你自己！

最後，勉勵所有優雅存股族還是老話一句「當別人還在懷疑，我們已經在領股息！」

小叮嚀，以上只是孫太個人的投資思維，僅分享給大家參考，粉絲專頁只談論財商思維，不會推薦個股或是任何ETF給您，因此粉絲做任何投資前還是要自己思考和判斷喔！畢竟，適合我的投資方式不見得適合你，找到適合自己的投資模式最重要！

不看盤；等領息；做自己-是我目前的存股狀態。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 股災 回檔 大盤

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