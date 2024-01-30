快訊

炎亞綸復出重返演藝圈 耀樂再控「整個青春被犧牲」

煮薑茶用老薑，多「一步驟」更有溫補效益！這些族群薑茶不宜喝太多

文湖線上班時間爆人潮！上百旅客換車搭乘「原因曝光」

00940、00939、00934、00929…四檔月配息都有聯發科！ 她一圖看前十大成分股

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股。 圖／聯合報系資料照片
台股。 圖／聯合報系資料照片

熱門月配ETF成分表

有些雪友（簡稱。全名：財經雪倫的投資朋友）私訊詢問00929、00934、00939還有00940的差異？投資哪一檔較好！

雪友看了這幾檔月配息ETF的投資策略後，有看但沒有很懂。

這很正常，如果輕易被看懂，怎麼會知道設計產品的人厲害在哪裡，是吧？

雪倫自製這幾天常被問的這四檔月配高股息ETF的前十大成分股

四檔共同加持的是：聯發科

三檔加持的有：大聯大、群光、聯詠、日月光、瑞昱

如果看完這張表後，對於要買哪一檔更難做出選擇，這很正常，畢竟十大成分股有好幾檔一樣，連雪倫也要陷入選擇障礙了，如果心動想買，選不出來？

雪倫試著儘可能白話文簡單講產品重點：

00929：科技產業（目前配息穩）

00934：成長＋高息

00939：動能投策更活潑

00940：巴菲特選股、著重現金流、益本比等。

如果這樣寫還是看不懂，要不要考慮全買還是射飛鏢！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 00934中信成長高股息ETF 00940元大臺灣價值高息 00939統一台灣高息動能 月配息 成分股

延伸閱讀

萬八還可以買股票嗎？ 她：回檔至萬二又站回18000這之間有多少人一直都空手！

國安基金怎麼買都「那幾檔在輪來輪去」！ 專家：是一個偷吃步的好方法

元大月配00940將募集 他再買00929、00939每週領息！網噓：下一檔發行價5元

以00878為例的ETF另類不敗投資術！ 專家：就標的「市值」視漲跌決定買與賣

相關新聞

00940、00939、00934、00929…四檔月配息都有聯發科！ 她一圖看前十大成分股

月配息ETF00929、00934、00939還有00940的差異？投資哪一檔較好！

元大月配00940將募集 他再買00929、00939每週領息！網噓：下一檔發行價5元

國內ETF發行龍頭元大投信推出首檔結合巴菲特價值投資，以及月配息設計與10元親民發行價的高股息ETF-「元大臺灣價值高息(00940)，將於3月11日展開募集。PTT網友討論「週週領息不是夢」，卻有不少人狂噓是「台灣價值940%」。

統一FANG+ETF股價、淨值飛越70元 雙創歷史新高

美國科技五巨頭財報公布在即，多頭行情先起跑，帶動尖牙股FANG+指數勁揚，追蹤該指數的統一FANG+ ETF（00757...

AI需求強勁帶動半導體商機 趁勢布局相關ETF

受惠於AI需求強勁，帶動半導體市場商機。隨AI應用將擴及各個領域與日常生活中，背後技術也更需仰賴半導體產業，產業投資前景...

台股 ETF受益人上周微降3.5萬人 00919、00929持續受青睞

根據2024年1月26日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周微減35,080人，終止連續八周...

整理包／ETF收益平準金是為了衝高配息率？一文搞懂平準金

配息型ETF在國內掀起投資熱潮，很多投資人都看過有些ETF會在基金名稱後加上「本基金之配息來源可能為收益平準金」等文字，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。