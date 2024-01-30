00940、00939、00934、00929…四檔月配息都有聯發科！ 她一圖看前十大成分股
熱門月配ETF成分表
有些雪友（簡稱。全名：財經雪倫的投資朋友）私訊詢問00929、00934、00939還有00940的差異？投資哪一檔較好！
雪友看了這幾檔月配息ETF的投資策略後，有看但沒有很懂。
這很正常，如果輕易被看懂，怎麼會知道設計產品的人厲害在哪裡，是吧？
雪倫自製這幾天常被問的這四檔月配高股息ETF的前十大成分股：
四檔共同加持的是：聯發科
三檔加持的有：大聯大、群光、聯詠、日月光、瑞昱
如果看完這張表後，對於要買哪一檔更難做出選擇，這很正常，畢竟十大成分股有好幾檔一樣，連雪倫也要陷入選擇障礙了，如果心動想買，選不出來？
雪倫試著儘可能白話文簡單講產品重點：
00929：科技產業（目前配息穩）
00934：成長＋高息
00939：動能投策更活潑
00940：巴菲特選股、著重現金流、益本比等。
如果這樣寫還是看不懂，要不要考慮全買還是射飛鏢！
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