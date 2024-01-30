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元大月配00940將募集 他再買00929、00939每週領息！網噓：下一檔發行價5元

聯合新聞網／ 綜合報導
00940即將展開募集。圖／聯合報系資料照片
00940即將展開募集。圖／聯合報系資料照片

國內ETF發行龍頭元大投信推出首檔結合巴菲特價值投資，以及月配息設計與10元親民發行價的高股息ETF-「元大臺灣價值高息（00940），將於3月11日展開募集。PTT網友討論「週週領息不是夢」，卻有不少人狂噓是「台灣價值940%」。

00940追蹤指數以上市櫃前300大企業為選股池，且每年5月初與11月初即定期審核成分股，面對資金籌碼集中趨勢，提前卡位下一階段極具價值投資的標的，在經過流動性、EPS、本益比等指標篩選後，再依照巴菲特價值投資指標核心的自由現金流量進行選股。

一名網友在PTT發文表示，元大投信又推出ETF、發行價10元，連小資族也能輕鬆存，選股邏輯都大同小異，仍是以科技股為主，若是投資00940月初領息、00929月中領息、00939月底領息，等於週週領息不是夢，他嗨喊「來去準備申購」。

其他人則留言「週週配etf組合+1，又有歹丸價值，可以歐印了吧」、「巴菲特的價值觀是不配息吧」、「股市高點10元，崩盤股價很恐怖」、「當元大股東最舒服呀，穩穩賺水錢」、「有台灣價值怎麼輸」、「水哦，週週領，便當錢到手」、「台灣沒有極限，我愛元大」、「月配息我就不買，台灣價值我承受不起」、「呆股財富密碼又來了」、「這是給台灣價值不夠的人儲值用的贖罪卷嗎？」

還有人留言「巴菲特雖然也覺得不該配息，但是當初他從可口可樂領到年年配息的時候，也是大喊好香啊」、「台灣價值9是你，還不買爆」、「買元大金怎麼輸啦，有元大期貨跟投信在撐」、「之後檔檔天天領息」、「周周領，以後要出日日領了」、「出清878跟929歐印了」、「下一檔發行價5元」。

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這幾天00940的新聞漸多，社團也有相關討論，孫太才在社團回覆會找時間做相關研究，等整理完後再跟大家分享，但有粉絲提問「發行價10元是否會讓匯費的佔比提高，不利投資呢？」

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