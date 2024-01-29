以00878為例的ETF另類不敗投資術！ 專家：就標的「市值」視漲跌決定買與賣

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聯合新聞網／ 趣 講 股
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

想要操作ETF中、短線投資，又怕股價上上下下波動太快，買進、賣出跟不上腳步嗎？想要改成長期投資，又擔心股價漲了卻沒賣，賺的錢只是紙上富貴而已嗎？或是，你很想逢低買進、逢高賣出，但是不知道「逢低」應該買到什麼程度？「逢高」又應該賣出多少股數才比較妥當呢？

今天提供給投資人一種ETF另類的投資術，就叫它「市值投資法」吧！它可以讓你有所依循的「逢跌買進」而且知道要買多少股、「逢漲賣出」也知道要賣多少股，趕快把這個網頁保存起來吧！

所謂的「市值投資法」不是要你去買台股市值最高的前幾家股票，而是以你手中的ETF市值增減情況，做為賣出、買進決策的依據。

舉例來說...

你有10張股價20元的00878，市值一共是20萬元，當00878的股價跌掉或加計除息因素而下跌5%，每股為19元時，你手中的00878市值就剩下19萬元。

此時你就買進1萬元的00878零股（10000÷19=526股），逢低補滿原本20萬元的市值就對了，此時手中的00878股數就有10,526股（如果股價再跌5%，那就再投入資金買進，就是維持著手中00878市值20萬元的狀態）。

相對的，如果00878的股價回升，讓你手中的市值超過20萬元、達到21萬元（或22萬元）時，你就賣掉市值1萬元（或2萬元）的00878股數，當做是獲利了結、入袋為安，不致於後續股價下跌後只是「紙上富貴」而已，也持續維持著手中有20萬元市值的00878。

附帶一提的是：上面說的00878、20萬元市值、漲跌5%、21萬元或22萬元等數據、項目，都可以依據自己的資金狀況、投資性格、個股偏好...做出適合的選擇及調整，因為青菜、蘿蔔、辣椒、紅酒...各有所好啊！甚至手中的資金因為公司發年終獎金而更多時，投資中途調整為30萬元的市值也都行的。

其實想要戰勝股市並沒有什麼特別高明的技巧，唯一能被說得上枱面的無非就是投資大師巴菲特（Warren Buffett）常說的：「別人恐懼的時候，我貪婪；別人貪婪的時候，我恐懼。」也就是克服人性的「貪婪、恐懼」。

這次介紹的「市值投資法」，目的不是在鼓勵大家短線買進、賣出ETF，而是希望投資者能夠在起起伏伏的股市裡，堅定自己正確的投資紀律，長久之後必定能在波濤洶湧的股海中滿載而歸。

◎內容已獲撰文者授權，未經同意禁止轉載取用。

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