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00940是月配息但發行價僅10元…匯費是否影響績效佔比？ 專家：無關！除非用買一張角度看

聯合新聞網／ 孫太
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

匯費10元佔比跟投資總額有關，跟發行價無關唷！

這幾天00940的新聞漸多，社團也有相關討論，孫太才在社團回覆會找時間做相關研究，等整理完後再跟大家分享，但有粉絲提問「發行價10元是否會讓匯費的佔比提高，不利投資呢？」

孫太舉個例子如下好讓大家了解10元發行價其實不會讓匯費比重變高：

A-ETF價格10元，月配息0.08（年殖利率9.6%）

B-ETF價格20元，月配息0.16（年殖利率9.6%）

你各花5萬元：

會買到5,000股A-ETF，每月配息400元，扣除匯費10元，實拿390元；

會買到2,500股B-ETF，每月配息400元，扣除匯費10元還是實拿390元喔！

所以發行價跟匯費沒有絕對的關連性，只有你持股的金額越少，匯費比重越高，但發行價跟你買進的股數有關，發行價越低，相同金額可持有的股數越多喔！

除非，你是以各買一張的角度來看，例如A-ETF買一張，月領80還要被扣10元，而B-ETF買一張，月領160元只被扣10元，看起來匯費佔比就會跟價格有關...但可以買B-ETF一張的金額其實就能買A-ETF（10元）的二張呀！所以在不同的變量的狀態下其實不太適合直接做比較。

以上是孫太整理的發行價與匯費的關聯，其實說到底，ETF還是回歸選股邏輯，選股邏輯好的股價自然會有更好的發展，00940的10元發行價目前看到的優點是入手簡單，相同金額能讓小資族獲得更多的股數，但...股數越多不代表現金流越大喔！

這也是00940的盲點，1000張的00940跟1000張的00878能領到的現金流量一定不同，因為一個在10元，一個在20！這就跟100張第一金跟100張台積電...一定是不一樣的道理啦！

雖然現金流量不一樣，但入手簡單+股數增加快速，相對喜愛「增加股數」的存股族來說，股數多=看了就開心。

最後：如果還是很在意每個月10元匯費的投資人，可以找每檔ETF的保管銀行喔，匯往保管銀行就不需要匯費了！

小叮嚀，以上只是孫太個人的投資思維，僅分享給大家參考，粉絲專頁只談論財商思維，不會推薦個股或是任何ETF給您，因此粉絲做任何投資前還是要自己思考和判斷喔！畢竟，適合我的投資方式不見得適合你，找到適合自己的投資模式最重要！

不看盤；等領息；做自己，是我目前的存股狀態。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 00878國泰永續高股息 月配息 匯費

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