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景氣脫離藍燈投資策略該改變嗎？ 專家：依舊會持續投入類0050的ETF

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

112年12月的景氣燈號維持在黃藍燈，分數也維持在20分！

這次的新聞稿重點如下：

1.受惠新興科技應用商機活絡，帶動出口轉為紅燈。

2.受全球終端需求疲弱，以及農曆年節落點較晚備貨時程延後，致批發、零售及餐飲業營業額轉為藍燈。

3.展望未來，隨供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求，全球商品貿易動能可望回升，加上AI、高速運算等新興科技應用持續擴展，將增添出口成長動能。

4.投資方面，半導體廠商維持先進製程投資，加上企業因應淨零與數位轉型趨勢，持續導入相關設備，以及政府擴編公共建設等預算，皆可望激勵投資。

5.消費方面，受惠國內就業市場持穩、基本工資調升，以及政府持續推動所得稅制優化等減輕民眾負擔措施，可望挹注民眾可支配所得，加上國人對股市投資仍具信心，均有助延續消費動能。

6.主要國家貨幣政策轉向時點，以及美中角力、俄烏戰爭以巴衝突及紅海危機等地緣政治風險，對全球經貿影響仍須密切留意。

國發會每5年會針對景氣指標和燈號做一檢討，而新版景氣燈號將在113年1月啟用，並在3月4日發布，屆時大家拭目以待！

至於景氣已經脫離藍燈，是不是有改變投資策略呢？老實說，我是很想持續依樣投入類臺灣五十的資金，無奈資金有限，所以小幅調降投入資金，如果我手上還有資金，應該會像藍燈那樣繼續加碼投入。

數據不變，大家的體感呢？

大家接下來會怎麼做呢？

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

景氣燈號 半導體 俄烏戰爭 以巴衝突 農曆年

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