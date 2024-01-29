景氣脫離藍燈投資策略該改變嗎？ 專家：依舊會持續投入類0050的ETF

112年12月的景氣燈號維持在黃藍燈，分數也維持在20分！

這次的新聞稿重點如下：

國發會每5年會針對景氣指標和燈號做一檢討，而新版景氣燈號將在113年1月啟用，並在3月4日發布，屆時大家拭目以待！

至於景氣已經脫離藍燈，是不是有改變投資策略呢？老實說，我是很想持續依樣投入類臺灣五十的資金，無奈資金有限，所以小幅調降投入資金，如果我手上還有資金，應該會像藍燈那樣繼續加碼投入。

數據不變，大家的體感呢？

大家接下來會怎麼做呢？

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