00929、00934、00936三檔月配ETF非「單選題」！ 專家：注重風險與積極投資買法不同

【文．玩股特派員】

每個月都有配息進帳，就是最讓人安心的現金流。一開始是由不同的季配息ETF來搭配，直到2023年六月第一檔月配息ETF 00929上市，資產規模在這半年便快速成長。

00934與00936也在去年底推出，想安排每月配息現金流，在月配息ETF也有更多選項，但這些選項除了比較配息數字，還有哪些環節是你該注意的？

選股邏輯比較

00929（復華台灣科技優息）目前持股最大為聯發科，主要以上市櫃科技股為選股池，再篩選股價波動低且配息穩定的個股，最後按照殖利率排行選出40檔，每年會在六月換股一次。

00934（中信成長高股息）最大持股也是聯發科，同樣從上市櫃市場挑高成長、高股息的績優股，搭配獲利成長、配息穩定、市值夠大，而且填息率夠高的股票，買進前50檔成分股，換股時間在每年四月與九月。

00936（台新永續高息中小）最大持股則是LCD背光模組大廠瑞儀，既然是中小型股，選股池就和前兩檔不一樣，是由上市櫃的中小型股挑選，搭配台灣永續評鑑並考量配息做排行，每年六月、十二月會換股。

配息表現

從配息還有上漲角度，現階段還是以00929為主，因為這檔ETF從上市發行後的隔月就開始配息至今，2024年元月還加碼到每個受益權單位配發0.13元現金，從連續六個月0.11元持續增加，當然也給存股族很大的信心。

其他兩檔則還未還沒宣布配息時間，對照00934已經運作第三個月，00936運作兩個月，都還沒啟動配息，00929成立才一個月，次月就開始配息。以效率與實際配息能力，還是00929勝出。

風險考量

這三檔ETF根據投信官網的資料，風險報酬等級表現最好的是00934，等級為RR4，另外兩檔都是RR5。數字越高代表風險越高。

其實從成分股及指數編列就說明一切，00929雖然以穩健股為主，但全部都是科技股，重押單一產業的情況，有可能會遇到整體產業蕭條的情況。00936主體為中小型股，這種股票本來就是大起大落。

00934則相對穩定，裡面還有買到鈊象、聚陽、聯強、漢唐、崇越，這就不只是科技股而已，橫跨產業更多元，這種投資組合也比較不用擔心單一產業利空。

選項有三個，但誰說只能選一種？

如果你只想要三檔 ETF 選一檔，從配息紀錄還有規模來思考，00929當然是首選，有配息又有填息紀錄，而且股價還持續創新高。但每個人想法跟需求也不一樣，各有各的優缺點，如果覺得配息不用太急，可以等基金穩定再領錢的人，想拼成長型不妨考慮00936，希望填息、產業分散一點就可以參考00934。

甚至根據你自己的個性或投資策略，配置三筆不同比重的資金：

積極投資就00929跟00936多配一點。 注重風險的人，00934配多一點。

不需要比出個高下，只要調整到符合你需求與個性的，就是最好的搭配。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：【最強月月配】後起兩新秀踢館月配息大哥 00929，果真沒有比較沒有傷害？