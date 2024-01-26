買00933B、00725B、00687B…用年終獎金逢低加碼！ 賺價差息收也不錯過

過年快要到了，相信所有上班族都非常期待，非期待放假而是期待領到年終；要如何放大這筆年終而不是一口氣就將其花掉？

相信有再投資的朋友都很專注，聯準會的利率決策，最新的決議就是這次依然是暫停升息，且主席還釋出了偏鴿派的言論。

此次聯準會的停升息決策 對未來的經濟走勢的影響如何？

國泰投信基金經理人江宇騰說明，如市場預期不升息，大家可以關注點陣圖的變化，這次可以看出今年有三碼的降息空間，對比上次去年9月的點陣圖，其實整個利率的中位數是下滑的，能夠看出利率下滑兩碼。

其實就暗示了，官員對於今年降息的幅度是增加的，而且其實也是本輪升息循環以來，第一次利率中位數的下調。

所以已經傳遞了，這個升息循環已經結束了的想法。

以外，會後聲明稿有提到就是失業率依舊保持低位，另外關於美國景氣的想法，也就是說從第三季的強勁變成放緩，特別是在通膨的部分，上次的說明也是表示通膨處於高點，這次看得出來官員在經濟和通膨的想法其實有變化的。

從經濟的預測SEP來看，關於也都下調了2024的景氣以及通膨預估。

聽起來美國的聯準會官員確實轉向比較鴿派了，加上最近美國10年期公債殖利率也一直下探，所以很多投資人都開始進場加碼美債ETF。

像是國泰20年美債（00687B）最近在三方面都創下了新高，就是規模、成交量還有受益人。

到底什麼時候要降息？

從經濟數據來看，因為過去強升息的政策已經展現了，所以對於經濟限制的效果已經開始逐步生效了，導致經濟數據上都有一些比較軟化的跡象。

從油價80幾塊美元一路下探到70幾塊附近，油價開始稍顯疲弱一些些，其實也有助於通膨進一步降溫。

其實聯準會也不想犯了，維持在高利率太長、太久的這個錯誤，若等到通膨降到2％才開始降息，會有點為時太晚，所以必須在之前就先解決這種高利率的限制，這也可以當成投資的參考指標。

現在市場上的投資人是預期2024年三月左右就可以開始降息，那全年降息的碼數是有機會來到六碼。

債券ETF種類多樣，投資朋友要如何挑選適合自己的產品？

以上次2018年升息的循環情況來看，在升息的最後一碼那時候進場，無論持有長天期美債或是投資級的公司債，都有大約15％左右的報酬率。

持有2年的話，分別的報酬率更有35％以及26％，所以現在是一個非常好的進去債券市場的時機。

若是比較積極型的投資人，就可以布局在長天期美債，像是00687B，因為它的存續時間比較長要17年左右，比一般的投資型公司債12年來說是比較高的。

存續時間的意思就是當利率下降1％，債券價格就會上漲17％，若是比較著眼未來臨準會降息的機會去賺取資本利得的取向的話，就可以選擇00687B。

如果是比較在意債券所帶來的息收的話，就可以考慮投資級公司債，尤其現在投資及公司債的，還是大概有5.6％，這樣的水位還是很吸引人。

可以選擇國泰投資級公司債（00725B）或是國泰10Y+金融債（00933B）這檔是月配息，所以是想要月月領息幫自身做小加薪感覺的投資人，就能選00933B；若覺得不用月月領，想要一次領的絕對金額比月月配高的，就可以考慮季配息的00725B。

投資人可以依據自己的偏好去做選擇。