00939與00934都「調二次抓成長股」…差別在哪裡？她解析兩檔不同之處
有好幾位投資朋友問00934跟00939二檔都是一年調整二次，都是抓股息追成長，差別在哪裡？
00934一年2次調整成分股
00939一年1次調整成分股，二次調整權重。
雪倫簡單整理其它部份給大家參考：
00934投資全產業
成分股篩選
發行市值前200大、或發行市值前300大當中近三年平均殖利率前50名，選取三大指標：
1.近四季稅後純益及近四季EPS總和為正數
2.近一年殖利率不低於採樣範圍股票之近一年殖利率中位數
3.近五年平均現金股利發放率為正，且至少有四年發放現金股利
填息能力前50%優先選
00939投資全產業
成分股篩選
上市櫃發行市值及自由流通市值前250大股票，經流動性篩選後，依財務基本面做基礎篩選，選取通過以下特定條件之股利率前40檔。
1.最近2季每股盈餘總和大於0
2.最近3年平均現金股利發放率介於0%與120%之間
3.排除最近一季營業利益率之數值及季增率同屬最低30%之股票
4.排除定期審核生效日前已除息之年配息股票或宣告不發放現金股利之股票。
成分股調整月份
1月、5月、9月進行指數定審，5月為成分股定審，1月、9月為權重定審。
依夏普值調整權重，提高投組延續性，增加投資效率，大幅提升CP值，建構高息+高效投資組合。
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