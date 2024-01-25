00939與00934都「調二次抓成長股」…差別在哪裡？她解析兩檔不同之處

投資前必須做足功課，事先分析是否可承擔所面臨的風險再投資最佳。有網友聽信網上推薦文章，在上月買進國泰20年美債正2（00688L），想不到股價卻一路從10元以上下跌至8元。網友直言「債券是資產配置」，應該股債搭配，不該All In債券，建議他再買進攤平成本，等到降息股價就會再上漲。

2024-01-25 12:50