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他花200萬買ETF想月配1萬！網推「00929＋00933B」求穩定買這檔

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想花200萬買ETF。台股示意圖。 聯合報系資料照
網友想花200萬買ETF。台股示意圖。 聯合報系資料照

投資的組合選擇很重要，其所面臨的風險也不盡相同，有網友打算投入200萬投資ETF，正在考慮0056、00878、0019或00929、00933B兩種搭配，其他網友指出，這兩種搭配比較適合退休族，若想求穩定可以投資正二，不過也有不少人支持第二種搭配，直呼「00933真的很不錯」。

一名網友PTT發文表示，他打算將高到期的保單投入買進ETF，資金約200萬，目標每月配息1萬左右，在網上發現不少人推薦0056+00878+00919的組合，可以達到月配的目的，不過整體波動較大。

該網友表示，若今年降息又停QT，對債市來說應該都是利多，未來還有機會再漲一波，因此另外考慮00929搭也是月月配單一產業的00933B，科技高股息＋金融債，如00929/RR5、00933B/RR2，搭一檔比較穩的來分散風險，他好奇「大家會建議all in 00929+00933B，還是兩種組合各半？」

其他人則留言「929+美債正2」、「各半」、「都不看好，要退休才合適買這種，還在工作應該要看資本利得跟長期發展潛力」、「VT + BNDW ，也是月月配」、「00929+00933B」、「00631L+00675L」、「選前者，債另外買」。

還有人留言「878跟919的收益平準金佔比都超過70%，還是0056選股比較精準」、「00733+00675l」、「00933真的很不錯」、「買個股啊，自己操作，賺的買ETF就好」、「要穩就選正二」。

分散風險 ETF PTT 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00933B國泰10Y+金融債ETF

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