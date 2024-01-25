0056盤中填息！ 專家「左手換到右成功」：只不過右手越來越大了

0056盤中填息 左手換右手成功

剛剛盤中已經有粉絲傳來訊息：「孫太！孫太！0056剛剛填息囉！」

反正每次高股息ETF除息就會有人提出左手換右手的理論，不知道為什麼...反正孫太的右手越來越大了。

0056今天倚仗著台股往上近萬8的趨勢，順利在盤中完成填息，接下來就看2月份的重頭戲，00878的配息公告啦！

話說，昨天有看到一則訊息說買高股息ETF看殖利率來執行買賣，但孫太的經驗是，不論高股息ETF的淨值在哪，似乎配息後的殖利率都不會低於6%耶！所以我猜...提出的人不知道是不是只是用「數據」去做推估呢？

年關將近，長假將至，也趁著目前大盤的漲勢位階，孫太會在封關前對衛星持股進行調節整理，回收部分資金好好過年，而至於核心ETF...就繼續放著領我的退休金吧。

前幾天也看到一則資訊提及因為金管會管制收益平準金的緣故，以後高股息ETF會很少看到10%以上的收益了，所以若有以此作為穩定高息收入的投資人可能會有些失望！但其實一開始高股息的投資人應該都是以「合理的報酬」作為投資的準則，其他都是「多」的！如果以後回歸正常水準，應該也不會有過多的影響才對！

其實孫太總有的一種感覺，就是真正的存股族其實很少跟別人比較，我們大多是跟自己比較，跟自己的過往比較。

我們很少跟別人比殖利率，因為不會贏！

很少跟別人比總報酬，因為不會贏！

很少跟人比較，但卻「常被人拿來做比較」！

這讓我想起以前看過MOMO的一則專訪，MOMO說自己從來沒想過要爭第一，只是盡力把每件事做好，卻沒想到就因為這樣反而就把對手給「輾壓」。

最後，存股族應該最喜歡的就是「開心存股、優雅領息、快樂生活！」準備來開開心心過年去 。

小叮嚀，以上只是孫太個人的投資思維，僅分享給大家參考，粉絲專頁只談論財商思維，不會推薦個股或是任何ETF給您，因此粉絲做任何投資前還是要自己思考和判斷喔！畢竟，適合我的投資方式不見得適合你，找到適合自己的投資模式最重要！

不看盤；等領息；做自己，是我目前的存股狀態

孫太沒有Line群、沒有助理

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