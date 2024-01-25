00939是搭配「雙周配」唯一的選擇？ 專家：因為只有它月底發錢
00939雙周配領到爽歪歪，市場上唯一一檔全能型月配高股息，五年平均指數殖利率高達9.85%，與任何一檔月配息都能組能雙周配，二個星期領一次錢不香嗎？
大家敲碗在問00939 統一臺灣高息動能ETF介紹來啦！
高股息有多高？平均指數殖利率高達9.85%
動能績效有多強？2007投資至今708%報酬率
有人問我：「聽說買高股息會睡公園？」我跟你說買錯產品才會睡路邊公園，買對產品是睡大安森林公園旁邊的高級住宅。
這檔是以動能策略作為訴求，以夏普值為基準，定期進行汰弱留強，號稱市場上最高CP值產品，背相同的風險拿最高的報酬；以2007累積來看，同時期的加權指數為303％，但這一檔在動能因子加持下則是708％，這樣的成績好不好，自己想一想！
另一個特點則是組雙周配，一般的月配息產品都是月中發錢，這一檔則是月底發錢，也就是說00939跟任何一檔月配息搭配，就變成了夢幻雙週配，二個星期就來錢一次，工作的幹勁都來了！
這檔預計在3/1開始募集，按現在的詢問度這麼高，籌碼大概會供不應求吧！
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