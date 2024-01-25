00878超車護國神山…已「坐二望一」！ 他：下周公告今年首配金額

00878神話不滅、越戰越勇！

恭喜「國民ETF」00878，投資人數來到118.8萬人，成功超車護國神山台積電，不僅坐穩「全台最多人投資的ETF」寶座，更順利晉升投資人數第二大的標的。

00878上周投資人數增加1.06萬人，總受益人數攀升至118.8萬人創新高，超越原本排名第二的台積電，僅次於第一名中鋼的123.3萬人，雙方差距縮小至4.5萬。

下周00878即將公告今年第一次配息，金額若能夠讓投資人滿意掀起關注，將有機會能夠順勢衝上第一名寶座。

00878在去年4月底打破台股紀錄，正式超過百萬受益人，成為全台首檔百萬受益人的ETF，並一路改寫自身紀錄。

「國民ETF」00878，目前已有118萬人投資，下個月除息後，會不會成為「台股人氣王」？知美和觀眾一起拭目以待！

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