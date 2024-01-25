00939新月配息ETF…回測近五年殖利率9％多！ 首次除息何時？
最新月配高股息ETF00939
有超過100則留言在昨天上線的影片問「新一代台股高息ETF」00939，問題不外乎是它的選股邏輯、上巿日期、申購日期等，雪倫特地再製作一張投資00939要知道的發財事（八件事）。
00939申購日期：3/1-3/5
如果有興趣可以先跟券商營業員預約申購（目前開放14家）；雪倫先前提過有一檔月配高股息ETF，吸引雪倫的注意，最近在研究的就是這一檔 00939。
吸引我的原因是它的投資策略：
每年調整一次成分股，每年二次調整權重，以動能策略抓高息追成長，理論上表現應該會不錯。而且追蹤的指數近五年平均殖利率高達9.85%
先前雪倫製作的00929、00934被詐騙集團拿去使用，這次學得更聰明一點，故意將財經雪倫的字壓一點在圖上，應該不會再被詐騙集團拿來用了吧，除了詐騙集團外，歡迎大家多多分享哦！
◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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