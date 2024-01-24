00939新月配息ETF…要「雙周配」只能靠它？ 專家：領息兩次存股超有感

現在月配息幾乎快變成投信公司的標配，近期又一ETF很受關注，就是統一台灣高息動能（00939），去年最熱門一下子短時間變成千億規模有兩檔，分別是群益台灣精選高息（00919）和復華台灣科技優息（00929），那代號00939就有如同接棒的感覺？

00939除了把月配息跟收益平準金列為標配之外，投信還強調這檔所使用的高效能投資組合，可以讓資本利得大幅提升，更能夠提升所謂的投資CP值！

以下為影音內容：

月配高股息ETF是垃圾之王 不要期望資本利得？

這種論點好幾十年前就聽過了，配息這件事情國外有研究，一檔產品長期報酬，時間拉得越長會發現，息占總報酬的比重會上升，甚至最高會到70％。

所以買高股息會不會睡公園？

公園也有分兩種，一種睡是社區公園的椅子上，另外一種是住在大安森林公園旁邊的豪宅。

投資商品本身沒有什麼對錯之分，重點是要如何去好好的運用。

將坊間幾檔高股息指數報酬拉出來比較，同一時間檔一值統計到近期的數據，先不論高股息的策略好或不好，好的可以交出157％的報酬率，不好的也有65％的報酬率。

請問買這些商品要如何住公園？差別應該是住華廈還是變成豪宅的差別而已。

高息動能是宣傳噱頭，真的有這麼厲害嗎？

動能這東西在國外已經有很多研究了，研究結果就是在產品的設計裡面有加入動能的概念，那績效就會比較好。

那什麼是動能？動能就是在投資時預期它會越來越好，就被統稱為動能。

所以動能放在技術線型或是放在基本面，會有不同的詮釋，在技術線型裡面就是預測，譬如說黃金交叉了，就會預期之後會有很大的機率會繼續往上跑，那就會做換股的動作，這就是所謂的動能。

那用基本面來看，假設一間公司2020年賺錢，2021年賺更多，2022又賺更多，那2023年則有機率會賺更多，就會繼續持有它或者將原本手上的持股動能較差的換過去。

00939是一檔複合型策略的產品，5月的時候會做換股的動作，因為5月很多公司股利政策宣布的時間，所以在5月的時候換股，換股的時間點跟殖利率會鎖的比較精準。

在1月跟9月的時候比較特殊了，股價跑得快的權重會調高一點；也就是5月換完股之後，假設有20檔股票好了，9月的時候發現之中有些股票股價跑比較快，就會將跑比較快的權重拉高，跑比較慢甚至下跌的就權重拉低一點。

5月做成分股篩選，就品質、成長、股利率，換完股之後1月跟9月在來針對所謂「夏普值」的東西，將權重做上跟下的調整，策略就是增加強勢股的比重，減少弱勢股的比重，感覺上績效就是會比較好。

夏普值是什麼？

承受的波動理當是不是應該要拿到更好的報酬，一分波動一分報酬很合理；夏普值的概念就是CP值。

上圖比較，因為報酬率加入動能的關係所以比較高，但相對來說也承受了較高的波動，投資人就要去衡量，這樣的報酬根所承受的波動比例是否合理。

就夏普值來看，00939的夏普值是0.79，台灣加權指數只有0.49波動還比較高報酬也低，一比較就是CP值低。就是這樣的概念，00939會用夏普值去檢視個股的CP值。

月領息不過癮 想要雙周配？

市場上已經有很多股票跟債券型的商品，仔細看除權息交易日大多都是在每個月中旬的時候，配息大約是在除權息大約三到四周的時候來做配息，所以等同月中除息大概也是月中領息。

幻想過想要雙周領的投資人，這檔00939絕對是唯一的選擇，不論前面是選擇任何哪一檔月配息，還是用三檔不同產品組成月配息，這些都是月中領到息。

00939一檔達成月月配，特殊的點在於「月底領息」；因為大多數人都是月初跟月中領薪水，月底的時候往往就沒錢了，月底股息一筆錢進來，如同及時雨的概念。

完全跟上班族搭上，月初領薪水，月中領息（00929或其他檔月配息組合），月底再領息；每10天就有一筆錢的概念。

想省二代健保補充保費，可以怎麼做？

每次領超過兩萬塊的股利就要課稅，也就是說一筆錢分很多次領就可以解決了。也就是說月配息這種機制天生就是來省補充保費用的。

領到的股利不一定都會被課稅，股利組成是現金股利＋平準金＋資本利得，當中只有現金股利才會被課稅。

以00939拿到的股利都是現金股利好了，每個月想要月領2萬，以指數五年的平均殖利率高達9.85％，至少要投入244萬以上，才有機會要繳到補充保費。但實際上股利的變化可能就要到300萬以上才有機會被課到稅。

每月投資1萬 長期下來的績效會如何？

若是單筆投入從2007年累積至2023年，其實大概接近700％，但這是單筆投入的數字。

小資族比較常用的投資策略應該是定期定額的方式，一樣從2007年開始算，每個月投一萬，然後投到2023年，整個投入198萬（股息再投入），會翻成854萬，相當於報酬率也還有331％。

基本上就是很標準的滾雪球概念，最好報酬率的時間點沒有參加到沒關係，只要堅持持續地去做投資，也可以拿到很漂亮的報酬率。

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