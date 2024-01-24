00878期待今年大漲得靠碰運氣？專家：AI純度最高的是00757、00762、00851

【文．玩股講客人】

什麼是AI概念股？從台股來看，2023年爆紅的AI概念股都是以電腦組裝廠為主，這是屬於硬體相關的族群。但AI商機可不只是主機跟伺服器，更重要的是軟硬體結合及機器人運作，機器人經過長期訓練後，開始協助執行勞力相關的工作，或取代勞力缺口。

還記得2022年底爆紅的ChatGPT吧？聊天機器人一出，就開始帶動相關AI商機，因為機器人聊天要經過AI數據大量運算，甚至還能寫論文或程式碼，現在更是進化再進化，來到4.0版已經能幫你畫圖，只要給他素材跟指令，就能變出一張相當精美的圖片。如果是以前，你可能要找一個美術設計師協助作畫，或者購買昂貴的繪圖軟體，現在都不用了，花一點錢買機器人軟體，丟一張圖給ChatGPT，機器人就能馬上作畫。甚至是拍一張冰箱食物的圖丟給機器人，問他怎麼煮飯，機器人也能告訴你答案，或者把機器故障畫面拍起來問ChatGPT，機器人也能馬上幫忙查明原因。

再來是特斯拉機器人Optimus，從一開始推出非常簡陋，不到一年後推出第二代，會摺衣服、拿雞蛋、跳舞，更加精細的工作，這是AI的終極目標，除了聊天、畫圖、寫論文之外，也能真正幫忙人類做事情，當少子化、高齡化導致勞動力缺口的現在，機器人發展來的剛剛好。

所以AI商機自然也不能侷限在電腦週邊概念股而已，投資格局就要拉大，但AI概念股到底哪一個最強？產業鍊這麼多，也很難找啦，這時候就不能用00878的經驗來看待這件事，而且台股有個好玩的地方，就是大漲股票延續性不長，漲勢維持一年可能可以，兩年就非常少，三年幾乎就沒看到，因為資金也會輪動，漲多的股票很難再拉更高，所以2024年你如果還期待00878大漲，這可能就得碰碰運氣，更何況這檔ETF本來就是以ESG加上高股息為主，並不是以投資AI商機為概念，嚴格說起來，這只是運氣，因為剛好遇到AI大資金湧入而已，要連續上漲好幾年是很困難的事情，來到2024年，如果你真的有認真看待AI商機這件事，那不如投資真正的AI概念ETF吧！不買個股是因為實在太多，除了你對AI有信仰，還要剛好押到上漲的族群。

舉個例子來說，電腦周邊跟AI相關的有這麼多，除了伺服器之外，還有超級電腦以及記憶力、晶片，甚至是工業電腦，其實工業電腦就是機器人的雙手雙腳，但為什麼只漲到伺服器跟電腦而已？另外生產GPU為主的NVIDIA，又帶領供應鏈往上衝高，所以買AI個股上漲，還要有一點運氣成份在內。

以AI為主軸的正港概念ETF，從台股能投資的範圍內來看，純度最高的我認為是統一FANG+（00757）、元大全球AI（00762）、台新全球AI（00851）。

這是買進美國尖牙股的ETF，其中以軟體運算及科技股為主，持股包含ChatGPT的母公司微軟，另外是GOOGLE、臉書也都有持股，這當然都是AI技術的領航者。

元大全球AI（00762）

這檔ETF追的指數是STOXX全球人工智慧指數，毋庸置疑，元大全球AI從名稱告訴你答案，他們就是買AI商機，不只是軟體而已，硬體相關也都有買入，前兩名是臉書、GOOGLE，第三大持股是INTEL，第四大AMD。第五名是Digital Realty比較特別，雖然是他們是不動產公司，但他們在全球投資非常多的資料中心，也提供資料中心託管和互連服務，所以這屬於AI相關的不動產公司。

台新全球AI（00851）

再來是00851，主要追的是SG全球AI機器人精選指數，所以他們投資的AI就比較偏向硬體為主，以資訊服務、演算法開發、工業自動化和先進醫療是投資重點。前十大持股就有非常不同的成分股，例如摩根大通銀行、直覺公司這屬於金融科技機器人商機，奧多比則是多媒體軟體運算起家的公司，近年也佈局到市場行銷及金融科技等板塊。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：真正AI概念ETF不是買00878就好？買這類型的才是高手！