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年終投資00927開工紅包自己準備…領息價差全都要！ 她：今年別錯過半導體ETF

聯合新聞網／ 郭莉芳理財講堂
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

金句：開工紅包自己準備，領息與賺價差不用二選一

再過不到一個月就要過年了，你準備好紅包了嗎？

身為父母或是為人子女，不管是包給下一代，或是給上一代的孝親紅包，總是不可少的年節禮；難怪有些人越來越不喜歡過年，因為有時候年終獎金還不夠應付採買年菜、添購新品、包各種大大小小紅包的開銷呢！

那，除了公司給你的年終獎金外，誰來包給你紅包呢？不如幫自己提早規劃一下。

我查了一下，光是這個一月，國內就有13檔ETF陸續除息，這個月除息，下個月就可以領到配息，等於是自己幫自己攢紅包。

在這麼多ETF裡，該怎麼挑？該配息率高低，還是該掌握那些重點呢？不如從去年悶了許久的半導體產業去找契機。

去年11月，半導體產業陸續傳出好消息，除了庫存問題終於在第3季落底；第4季在傳統消費電子旺季帶動下，半導體訂單動能轉強。

而外資也從11月起大買台股，截至去年底，約有6成的資金都集中在半導體產業，尤其集中在台積電、聯發科、日月光這3家公司，也帶動了半導體指數帶頭領漲。

那半導體產業在2024年能持續揚眉吐氣嗎？根據研究機構Gartner預估，2024年半導體產值將回升16.8%YOY；在晶圓代工上方面，IEK也預估2024年全球晶圓代工規模將成長16% YOY。

另一個很夯的題材就是AI續熱，由AI晶片帶動的半導體高階技術也跟著蓬勃發展。

這些投資魅力這也無怪乎，半導體產業向來是外資的心頭好。

根據證交所的統計資料，在台股眾多產業中，半導體產業向來是外資的最愛，占比高達44%，位居第一。

目前台灣有好幾檔半導體相關ETF，我注意到上個月公布預計配息0.36元的00927，很可能是因為配息率來到新高（8.55%），傲視同期要派發配息的其他ETF，吸引了投資人的目光。

今年以來，00927的資金規模截至1/16短短不到15個交易日，已成長了96%，平均日交易量超過5000張以上，流通性也很高。

如果以00927在1月15日收盤價17.2元來看，當日買進5張要花8萬6000元（不含證券手續費0.1425%），就可以在2月過完農曆年後領到1800元的配息，等於是自己幫自己攢一個開工紅包。以長期布局角度，除息後的價格更甜，可以展望期待今年的半導體行情。

這檔ETF也訴求精準選股，挑出半導體產業中配息能力與獲利成長俱佳的股票來做為成分股

如果搭配外資報告來看，除了摩根士丹利證券升評半導體產業投資評等至「具吸引力」，認為產業循環即將觸底反彈，摩根大通也將欣興股價預期大幅調升，花旗環球更直接喊買台積電、世芯-KY，瑞銀(UBS)則青睞智原，各大外資紛紛看好半導體今年的表現，行情可期。

不過，莉芳老師還是要提醒一句（顯示為老人嘮叨模式）。

個股的投資適合對半導體產業掌握度高的人，例如你本身就有親友在相關公司上班，可以從該公司的加班狀況得知訂單滿手，或是本身就在半導體產業上班，可以直搗黃龍，掌握先機（不過，應該更是忙到沒時間看盤吧？）

如果你不是這一類的人，建議還是透過半導體ETF來介入可能會來的風險更分散些，當然如果還有高配息來做保護，不管未來資本利得空間如何，至少每季可領到一筆不錯的配息。

如果以00927去年底剛更換新持股的前十大成分股來看，當中有6檔股票殖利率達6%以上，領息與賺價差不用二選一，一起來幫自己攢紅包吧。

股息股價雙收

圖片為奈米戶me對於總統大選後台股的行情未來沒有起色而感到不開心欸，位在這棟建築裡辦公的大家請繼續努力好嗎？

不過，退一步想想，市場修正也正是見便宜的機會點啊，不是嗎？

圖是00927的前十大持股股中預估現金殖利率>6%以上的個股給大家參考一下。

◎本文內容已獲 郭莉芳理財講堂 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00927群益台灣半導體收益ETF 台積電 成分股 摩根

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