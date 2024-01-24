00929月配4萬 他想改買00937B！網支持籲多配00919、00878最穩

股票投資搭配是一門學問，有網友投資00929，近日考慮將00929每月的4萬元配息投資00937B。不過有其他人建議，「00919+0056+00878+00937B 才是最少的本金、最多的配息、最安全的配置」。

一名網友在論壇Dcard以「00929+00937B存股債好嗎？」為題發文表示，他一直以來都是投資00929，沒有搭配其他ETF，本次配息金額從0.11元調高到0.13元，漲幅達18%。

該網友說，他近期很關注長天期的美債00937B，該檔也是月配形式，目前還沒有除息，不過推估殖利率可達6.6%，前期溢價嚴重至6%，第二次追募溢價已經收斂到1%，因此他考慮00929每月配息4萬元，改投入00937B。

其他人則留言「我就是買00929+00937B，很期待下個月937B第一次的配息」、「00919+0056+00878+00937B 才是最少的本金、最多的配息、最安全的配置」、「929產業太集中，我不敢歐印」、「配息錢好多...建議股債搭吧，分散風險，而且兩檔都月配好爽」、「我今天也有看到...937B終於溢價收斂了...前陣子真的驚人」。

還有人留言「我沒記錯的話937B是長天期吧？如果是的話，現在這個狀況，升息利率停止下，資本利得空間挺大的」、「今天買了八張937B，月底年終下來再補五張，溢價1%，只要年底漲兩成就賣，沒漲沒跌年息6%，我只放兩年，我投資只放五成實力」、「00929+00937B就是我現在的配置 我還有多買一檔0056」。