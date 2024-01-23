專家持有0056、00878、00919…三檔高股息ETF：分別代表未來＋過去＋現在！

2024年開盤14日，ETF投資人數爆增34.8萬人

ETF有多夯，孫太今天看到一則新聞

台股ETF受益人今年以來14個統計日共增加34萬8,172人，總受益人也從去年底607萬628人，增至641萬8,800人，平均每日湧入近2.5萬人。

單檔ETF人數破50萬人次者也新增到五檔，包括國泰永續高股息ETF有118.82萬人、元大高股息ETF有102.95萬人、元大台灣50ETF則有67.64萬人、復華台灣科技優息ETF有58.76萬人，新進50萬人俱樂部者是群益台灣精選高息ETF，達50.13萬人。

其中新聞內容也提到了國泰、元大、群益分別對於自己商品的看法：

國泰永續高股息ETF上市約三年半，目前穩居全台股東人數最多，也是規模最大的ESG ETF。據投信投顧公會公布去年總費用率，國泰永續高股息ETF全年僅0.46％，標的指數總報酬達到80.52％，市場分析費用率低、投報率不錯，即是吸引投資人進場主因。 元大台灣50主打2024年台股市值成長契機，元大台灣高股息訴求鎖定未來二至三年最強且穩定配息能力，也都吸引投資人青睞。台股擁有完整半導體產業鏈，是市值成長領頭羊，統計近五年台股上漲年度，上市前50大權值股市值成長均在2成以上，看好台股今年行情的投資人，也會考慮以元大台灣50ETF為起手式。 群益投信表示，就台股歷史，正報酬年度遠勝負報酬，即長期呈現多頭趨勢，因此若大盤跌時進場佈局，以低廉投資成本，獲得潛在收益預期更大。且大選後將回歸基本面。

孫太目前的三核心就是元大、國泰+群益，分別是0056+00878+00919，雖然都是高股息ETF，但也分別代表著未來+過去+現在，利用高股息ETF季配息的特性先幫自己打造穩定的月配息，每個月大約有10~30萬元的股息可以入帳！

再搭配衛星ETF的標的，除了持續觀測其他高股息ETF之外，也加入債券ETF（2024年可望降息）以及市值型ETF（成長性高，也是大盤回檔時加碼的最佳目標），而整理的相關資訊也會放置於粉絲團跟大家分享。

最後，ETF是目前越來越夯的商品，各家產品皆有其擁護愛好者，孫太都對其保持開放與尊重的態度！粉絲團不推薦任何個股及ETF標的，我只分享財商觀念和心得整理，實際買賣操作我沒辦法給予任何建議，最終還是要請粉絲們自行評估。

不看盤；等領息；做自己，是我目前的存股狀態

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