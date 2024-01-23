為何ETF溢價過高時就別再追了？ 她解釋：大戶可在初期市場套利「套好套滿」！

上班前碎碎念系列

剛收盤的美股再創新高，道瓊首次站上38,000點的歷史高點，不過近期受到關注的台積電ADR則小幅下跌。由於美國時間本週四公布的第四季國內生產毛額，以及週五公布的通膨指標，所以市場大多屬於觀望狀態，債市並沒有太大變化。

反觀台灣債券投資人還是一頭熱，例如群益投信今天一早就在經濟日報置入「00937B群益ESG投等債20++ 追募額度到位 1/22開放申購」內文並提及「目前溢價水準也回歸合理區間」。

女子這邊幫大家釐清二個觀念：

1.所謂的「追募額度到位」意思是指投信業者跟主管機關申請的「新額度」核准，但是「一般投資人」要在次級市場（也就是證券商下單APP）買到，中間往往還有一段「投信公司的配售過程」。

配售是所有人都可以去登記，不過一次要買一組500張（以昨天收盤價15.75，但跟投信申購是用淨值15.65申購，等於一組約782萬）。

沒有這個財力的投資人，只能等到「配售結束後」有能力買的人再丟到次級市場讓大家下單。但是群益投信本次沒有開放配售喔！投資人可以去群益投信詢問初級市場申購的最低申購金額。

2.群益投信這次釋放的訊息，可能的策略是：讓昨天就在初級市場申購的投資人，今天就可以在市場上賣出平衡溢價。

同時，也可以吸引一般投資人以為「今天」就可以開始有額度賣，讓大家開始搶購，若「提升溢價」對投信業者的「大戶」好處是：溢價越高，有錢的大戶就更有意願從投信業者直接申購，因為大戶可以用「淨值申購」但是隔天用「市價賣出」，溢價越多，套利空間就越大。

而昨天美債殖利率只有小幅下跌，所以今天債券價格理論上「漲幅會很小」，所以這篇新聞稿提到：「目前溢價水準也回歸合理區間」，大家今天仍然要留意，不要被業者大規模撒廣告就搶而讓溢價衝高，被大戶當韭菜割。

（附圖為群益投信在LINE下的廣告）

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