存00878已經如同信仰！ 他曝光五大優點：選股邏輯把資優生們組成一隊

編按：原文發文時間為1月18號。

作為槓桿哥的頭號王牌，878代表的是我對存股的信仰，我將自己的所知所學及對存股的理念，用878親自實踐給大家看，我認為借貸存股流不只可行，更可以讓你快速累積大量資產，打造源源不絕的現金流。

今天帶你看看878的5大優點，以及跟你分享它為何夠格稱為「王牌」。

優點一：股性穩定

878前三大產業別分別是電腦週邊31.66%、金融保險21.53%、半導體16.07%，半導體比例較少讓878的股價起伏相對穩定，且成分股權重相當平均不獨大，第一名華碩也僅佔5.67%，這讓單一個股影響股價的機率大大降低。

優點二：選股邏輯

878選股邏輯看過去，顧名思義永續+高息就是挑選過去表現良好的資優生，根據ESG評級、市值、獲利性、殖利率等面向挑選成分股，把資優生們組成一隊大概率表現都不會太差，甚至可能有意想不到的驚喜，例如去年AI潮。

優點三：防禦力強

作為台股季配ETF的代表人物，878經歷過2022這一整年的空頭，它的防禦力你不需要去擔心，當時台股跌到萬三左右，878股價仍有15.51，一堆ETF都跌破發行價，也有股息發不出來的情況，唯有878穩定配發股息且股價仍在15塊以上。

優點四：填息力強

你可能以為878的股性較為溫吞，但其實它的填息能力非常驚人，近四季都在10個交易日內填息，最長的一季在2021Q3，但也不過花了17個交易日，只要能填息就代表你的股息是實質收益，也就形成左手換右手，越換錢越多的情況。

優點五：人氣爆棚

目前878規模排名第三，資產規模高達2359億，距離第二的56也只差不到100億，56則是2430億，但56可是高股息ETF的鼻祖，878才上市不到四年，這樣的規模成長其實相當驚人。人氣高就代表買氣也高，我認為從填息力強這件事就看得出來。

綜合以上五個優點來看，878的成長性跟殖利率或許不是季配ETF中最好的，但它的每項能力都在平均值以上，它可能沒有5顆星的項目，但每個項目少說也有4顆星到4.5顆星，大概這種感覺。

再說一次，槓桿哥絕對沒有推薦00878，我推薦的是我對於存股的信仰，那是一種代表堅定不移的信念跟決心。

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