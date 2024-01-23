快訊

港股震盪暴起暴落：香港變成「國際金融中心遺址」

澳網／有神快拜！謝淑薇只花57分鐘闖混雙4強

日本多段新幹線驚傳停駛！「疑似原因」曝光 恢復時間仍未明

存00878已經如同信仰！ 他曝光五大優點：選股邏輯把資優生們組成一隊

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

編按：原文發文時間為1月18號。

作為槓桿哥的頭號王牌，878代表的是我對存股的信仰，我將自己的所知所學及對存股的理念，用878親自實踐給大家看，我認為借貸存股流不只可行，更可以讓你快速累積大量資產，打造源源不絕的現金流。

今天帶你看看878的5大優點，以及跟你分享它為何夠格稱為「王牌」。

優點一：股性穩定

878前三大產業別分別是電腦週邊31.66%、金融保險21.53%、半導體16.07%，半導體比例較少讓878的股價起伏相對穩定，且成分股權重相當平均不獨大，第一名華碩也僅佔5.67%，這讓單一個股影響股價的機率大大降低。

優點二：選股邏輯

878選股邏輯看過去，顧名思義永續+高息就是挑選過去表現良好的資優生，根據ESG評級、市值、獲利性、殖利率等面向挑選成分股，把資優生們組成一隊大概率表現都不會太差，甚至可能有意想不到的驚喜，例如去年AI潮。

優點三：防禦力強

作為台股季配ETF的代表人物，878經歷過2022這一整年的空頭，它的防禦力你不需要去擔心，當時台股跌到萬三左右，878股價仍有15.51，一堆ETF都跌破發行價，也有股息發不出來的情況，唯有878穩定配發股息且股價仍在15塊以上。

優點四：填息力強

你可能以為878的股性較為溫吞，但其實它的填息能力非常驚人，近四季都在10個交易日內填息，最長的一季在2021Q3，但也不過花了17個交易日，只要能填息就代表你的股息是實質收益，也就形成左手換右手，越換錢越多的情況。

優點五：人氣爆棚

目前878規模排名第三，資產規模高達2359億，距離第二的56也只差不到100億，56則是2430億，但56可是高股息ETF的鼻祖，878才上市不到四年，這樣的規模成長其實相當驚人。人氣高就代表買氣也高，我認為從填息力強這件事就看得出來。

綜合以上五個優點來看，878的成長性跟殖利率或許不是季配ETF中最好的，但它的每項能力都在平均值以上，它可能沒有5顆星的項目，但每個項目少說也有4顆星到4.5顆星，大概這種感覺。

再說一次，槓桿哥絕對沒有推薦00878，我推薦的是我對於存股的信仰，那是一種代表堅定不移的信念跟決心。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 季配息 選股邏輯 ETF 成分股

延伸閱讀

00882股息縮水原因有三點！ 專家：配息沒問題…是出在「這個不確定」

0056、00878、00919…超狂月配10萬加薪表公開！ 所需成本最高的變成「這檔」

無腦每月一張00878持續12個月賺多少？ 他：總報酬率近15％且會不斷買入

00878股東超越台積電（2330）！ 專家：ETF即便一間公司倒閉也難讓錢全部不見

相關新聞

存00878已經如同信仰！ 他曝光五大優點：選股邏輯把資優生們組成一隊

作為槓桿哥的頭號王牌，878代表的是我對存股的信仰，我將自己的所知所學及對存股的理念，用878親自實踐給大家看，我認為借貸存股流不只可行，更可以讓你快速累積大量資產，打造源源不絕的現金流。

為何ETF溢價過高時就別再追了？ 她解釋：大戶可在初期市場套利「套好套滿」！

配售是所有人都可以去登記，不過一次要買一組500張...

無腦每月一張00878持續12個月賺多少？ 他：總報酬率近15％且會不斷買入

因為2022年市場面臨大空頭，00878一整年的含息總報酬率-9.49%，比0050一整年的含息總報酬率-20.82%更抗跌...

0056後勢涼了…定期定額要停扣嗎？ 專家：不必要！就算修正幅度也不會太誇張

0056於17號除息0.7元，剛好又遇上外資單日提款780億的罕見賣壓，使得股價跳空下跌，剛剛好跌破季線&半年線。

00878股東超越台積電（2330）！ 專家：ETF即便一間公司倒閉也難讓錢全部不見

00878的投資人數達到118.8萬人，已經超過台積電的117.7萬人了，目前00878投資人數名列第二大....

投資期貨ETF 盯五重點

台灣第一檔期貨ETF於2015年上市，台灣目前有14檔期貨ETF（包含槓桿型及反向型期貨ETF），資產規模已突破200億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。