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無腦每月一張00878持續12個月賺多少？ 他：總報酬率近15％且會不斷買入

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

每個月無腦買下一張00878，連續12個月究竟可以賺多少？

知美從2023年開始，每個月無腦買下一張0878國泰永續高股息，連續12個月總共持有12張，總投入成本23萬2116元，帳面損益目前是正的2萬7216元，帳面報酬率11.73%，加上已經領到手的現金股利7300元，實際含息總報酬率是14.87%。

每個月無腦買下1張00878，一年下來總獲利3萬4516元，幾乎等於一位剛出社會小資族，辛苦工作1個月的薪水。

2024年知美會繼續定期定額00878嗎？現在價格越漲越高有考慮停扣嗎？

經過實際定期定額1年時間，知美深刻體驗並學習到一件事情，那就是不要過度去猜測價格漲跌，去年2月買下第1張的時候，00878剛從15元一路漲到17元，不少觀眾朋友留言和知美分享，自己覺得價格太高已經暫時停扣，目前00878價格已經來到21.64元…，既然市場的價格無法準確預測，沒有人能夠拍胸脯保證，那就善用定期定額不斷買入，利用長期平均價格持有的優勢，長期跟隨市場變化共同參與漲跌。

為什麼會選擇00878定期定額？

主要是因為2022年市場面臨大空頭，00878一整年的含息總報酬率-9.49%，比0050一整年的含息總報酬率-20.82%更抗跌，加上00878的選股邏輯，是利用最近三年的平均年化股息殖利率篩選，知美想要能夠固定領到現金股利同時，也希望配息穩定不要變化太大。

知美過去分享過，自己股齡只有短短三年，第一年定期定額中斷失敗，第二年追高殺低當小韭菜，第三年才正式定期定額滿一年，實際進入市場後，有些人一帆風順，有些人則和知美一樣需要對抗很多心魔，不斷經歷挑戰、失敗、挑戰、失敗直到成功，定期定額的概念很簡單，就是利用長期平均價格持有，善用股息再投入複利效應創造最大優勢，但是實際面臨大漲、大跌，如何心如止水真的很困難，知美這邊簡單分享，從失敗到定期定額成功一年的心境變化。

永遠不要忘記，定期定額的最大優勢，就是利用長期平均價格持有，遇到價格開始上漲，就默默打開APP，看著帳面獲利告訴自己，資產已經順利慢慢累積；遇到價格開始下跌，就看著平均價格慢慢降低，期待後續微笑曲線發揮功效，讓報酬率能夠由綠翻紅。

開始參與市場很簡單，但是要持續參與市場很困難，選擇適合自己的投資商品，調整成適合自己的投資方式，知美祝福大家2024能夠繼續賺大錢，財源滾滾來。

歷史績效僅供參考，不保證未來獲利，投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 季配息

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