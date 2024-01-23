0056後勢涼了…定期定額要停扣嗎？ 專家：不必要！就算修正幅度也不會太誇張

0056一次破季線&半年線，後勢涼涼了？

0056於17號除息0.7元，剛好又遇上外資單日提款780億的罕見賣壓，使得股價跳空下跌，剛剛好跌破季線&半年線。

坦白說，觀察目前0056的股價確實看起來像是一把下墜中的菜刀，所以有不少股民開始慌了，17號就有網友問我，本來定期定額的設定要不要先停扣？

我的看法，最近股市確實修正快了些，不過如果用還原權值的角度，0056目前跌幅其實連5%都不到；至於季線&半年線，主要由於這半年0056股價都在35塊左右徘徊，距離比較近也是合理的，尤其用還原權值的角度，目前也還沒跌破，所以不要自己嚇自己。

另外買高股息ETF，不就是為了不看盤嗎？怎麼還要天天盯著季線半年線呢？建議放寬心，改盯豬腳麵線，減少看盤時間，不要買個ETF也搞得緊張兮兮。

至於要不要停扣？

雖然我們沒人知道這波下跌會持續多久、跌多深，但是根據我的觀察，大多數股民對於逢低買進一詞，都是在鍵盤上執行的最有效率，真正投資上遇到敢買的卻不多。

所以我認為不必要停扣，畢竟要是真的持續往下跌，你大概也無心看盤，更別說逢低買進。有這條定期定額幫你被動執行，起碼不至於錯過便宜價，而且搞不好往後回頭看，這些被動買進的部位反而是績效最好的。

另外這檔ETF今年第一次配息0.7元，假設全年配2.8，以目前的價格算起來殖利率逼近8%；就算真的往下跌到剩30塊，殖利率有高機率突破9%。就別說再往下跌回25塊、20塊的情況了，畢竟機率上來說真的不大，另外真要發生了，可能你會先跑路。

17日外資大賣780億，台積電都能力守平盤，今天台積電法說會，預料會釋出更多關於先進製程的訊息。去年是AI題材夢想期，今年是落地期，相關股票其實獲利都會慢慢出來。

0056目前AI相關的股票仍有近5成比重，就算修正，幅度預料也不會太誇張。

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