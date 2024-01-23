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00878股東超越台積電（2330）！ 專家：ETF即便一間公司倒閉也難讓錢全部不見

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

看到新聞報導說00878的投資人數達到118.8萬人，已經超過台積電的117.7萬人了，目前00878投資人數名列第二大；當然這只是單純看投資人數的排名而已，沒有其它價格高低或是公司經營的因素，看一看就好，不要誤會把它當作一個買進指標囉。

再來談一下存股這件事，大大們存股的初衷都是希望可以把主動收入的一部分，像是存錢一樣買進股票或是ETF來存，希望至少能贏過通膨和銀行利率，甚至依靠領股息減輕生活負擔，最終達到財務自由。

定期定額存股是長期分散時間和成本投入的策略，但要存個股還是存ETF比較好？光是上個周末就有10幾位大大問這個問題了，事實上，個股跟ETF的差別，就是在衡量獲利和風險的比重。

個股的股價波動比較大，所以在行情好的時候很容易價差、股息兩頭賺，但相對必須承擔公司所有的風險，要是公司經營不善我們也必須一起承擔，投入的金額可能腰斬甚至是因為公司倒閉而付諸流水。

ETF持有一籃子股票，大多ETF的成分股檔數落在30檔~50檔，等於一間公司的經營風險只佔投入資金的30分之1、50分之1，最壞的狀況倒閉了也不至於讓辛苦的錢全部不見，只是如果想要賺取價差，ETF的效果就很有可能不如個股了。

所以一般新手大大要投資，剛開始我覺得可以先往這樣的方向：想賺價差為主、股息為輔，又有時間可以研究公司去理解它的話（對公司理解越多、掌握越深，下跌的時候比較不會緊張、不知所措），可以優先選擇個股來投入；而想要參與大盤行情，穩穩的領取股息，沒時間研究、不想選股且對風險比較敏感的大大，那優先選擇ETF就很好了。

當然以上2者可以同時進行，再隨自己的投資經驗越來越豐富，或是人生階段來調整兩邊分配的比重都可以，只要保持有原則、有紀律，其實投資這件事是很彈性的。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF

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