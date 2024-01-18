0056推估未來每季0.7元將會是保底？ 專家：貼息是否出脫…這問題沒標準答案！

0056躍居全市場定期定額戶數第一 達22萬

看到一則新聞據證交所最新定期定額排行榜，0056躍居全市場定期定額戶數第一，在前五大高股息ETF之中，0056去年含息總報酬亦以58%居冠，領先10個百分點以上。

而孫太也看到文章中提及「專家指出，0056在2023年含息報酬率58%，為五大高股息第一，優異績效也反映在本次配息組成，72%為已實現資本利得，配息金額季增27%，而分析0056目前淨值組成，光是2023年12月調整成分股時的獲利就有2.22元，可用於配息，挹注今年甚至是未來2年配息水準，加上既有包含股利收入的收益平準金達4.9元，保守推測未來每季配發0.7元將是保底，只會更高不會更低的機率非常大。」

但，前幾天的新聞不是說不能說保證多少了...文中沒提及專家是誰，所以應該不是元大投信自行宣布，而是投資人自行推估了！但如果真是如此，孫太也會很開心！畢竟，0.7 x 160,000=112,000，每3個月領息11萬，感覺還不賴。

而孫太也在今早收到一則信：「孫太，怎麼辦？我在選前買了許多檔ETF，最近都一直跌，我應該要先出脫嗎？」

這是昨天粉絲寫信給孫太的內容，我沒有直接回覆他，而是想直接在粉絲團跟大家討論。

首先，這位粉絲說自己在存股，但在存了不到一個月的時間點就詢問孫太是否應該出脫，不知道大家的想法會給予什麼樣的建議？

孫太想提醒粉絲的是，不知道你是不是踏錯了腳步，就跟跳舞一樣，步伐一亂，節奏亂掉，腳步就容易出錯。投資也是有一定的節奏，就跟呼吸有節奏，跳舞也有節奏，投資也有節奏，踏對節奏，一切順暢，踏錯步伐，到處卡卡！

其實粉絲詢問的這個問題孫太沒有標準答案，畢竟要是我跟妳說了近期少買或出脫，結果妳的標的後來又大漲，那我豈不是變成阻礙妳獲利的罪人了。

同樣，妳也應該找到自己投資的節奏，剛開始雜亂無章節奏紊亂是正常的，因此應該先從學「財商」觀念開始建立起好的投資觀念！加油！找到自己的投資節奏絕對比詢問我目前該買還是要賣好百倍；市場永遠都在，投資是一輩子的事，而不是只有一陣子的事。

小提醒：通常會這樣問的原因有2，1是買太多，2是買太高！否則通常看到回檔會覺得是「另一種機會的開始」，開心都來不及了！為了避免自己出現這樣的狀態而又不確定哪時才是適合大量進場的時機點，那「定期定額」的方式就會比較適合當下的你！ 小叮嚀，以上只是孫太個人的投資思維，僅分享給大家參考，粉絲專頁只談論財商思維，不會推薦個股或是任何ETF給您，因此粉絲做任何投資前還是要自己思考和判斷喔！畢竟，適合我的投資方式不見得適合你，找到適合自己的投資模式最重要！

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