0056、00878、00919…超狂月配10萬加薪表公開！ 所需成本最高的變成「這檔」

2024年1月15日，元大投信官網公告，0056實際配發金額為新臺幣0.7元，利用除息前一日股價36.37元計算，0056今年度第一季實際配息率1.92%，換算年化配息率等於7.70%，2024年1月17日除息，也就是說明天一早開盤0056就已經是除息完畢的價格。

0056本次配息資訊如下：

配息金額：0.70元 最後買進日：2024年01月16日 除息日：2024年01月17日 配息日：2024年02月21日

0056「預估」收益分配組成占比：

（觀眾朋友反應，預估收益分配組成占比與實際收到的收益分配通知書落差有點大，所以知美暫且就先不幫大家計算二代健保門檻持有張數，實際以大家收到的收益分配通知書為主）

0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表公開！

0056元大高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有42.858張，總成本155萬8746元 想要月配3萬，年配36萬，需要持有128.572張，總成本467萬6164元 想要月配10萬，年配120萬，需要持有428.572張，總成本1558萬7164元

00878國泰永續高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有85.715張，總成本180萬6016元 想要月配3萬，年配36萬，需要持有257.143張，總成本541萬8004元 想要月配10萬，年配120萬，需要持有851.143張，總成本1806萬0004元

00919群益台灣精選高息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有54.546張，總成本120萬4922元 想要月配3萬，年配36萬，需要持有163.637張，總成本361萬4742元 想要月配10萬，年配120萬，需要持有545.455張，總成本1204萬9101元

0056、00878、00919配息金額，採用最近一季現金股利計算，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

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