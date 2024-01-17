50張00929僅兩天帳上就少10萬！ 她卻「不心疼」：若跌破18元以下大多ETF都難倖免

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聯合新聞網／ 財經雪倫
台股。本報系資料照
台股。本報系資料照

投資ETF要獲利真的很簡單

昨天上線的影片談「投資熱門高股息ETF存多久可以零成本！」，影片以五檔ETF為例：0056、00878、00713、00929、00919。

有位投資朋友在首播裡留言提到：00929今天跌價，雪倫為什麼推00929？為免投資朋友誤會，雪倫做一下說明：

(1.)昨天應該不只00929跌，高股息ETF應該都跌

(2.)我不確定這位朋友有没有投資00929 如果只是跌一天，就認為這檔ETF不好，那應該不適合做投資哦！因為只要是投資就會有風險，除非放定存或是不投資。

(3.)雪偷没有推薦大家要買00929 我是單純分享投資經驗，如果我推薦大家買，為什麼也要分享我買在高價怎麼逆轉勝呢？不過，雪倫投資的心得是：買在高價就靠定期定額+不定期加碼才能攤平成本。

雪倫以實際操作的心得不斷在FB、影片分享一個老生觀念：投資ETF獲利不難，選對標的、定期定額、逢低加碼，就會有獲利。

只是一般投資朋友沒有耐心，雪倫先前在FB提到投資00929有個小目標，現在已經達到囉，可以跟大家分享：累積50張；在此，我會先歇一下下。

在投資上，我也是沒有耐心，所以在1月份有買到18.85元。

當時就想一鼓作氣衝到50張，雖然如此，仍是維持一天一買。

為什麼18.85元仍進場？不怕它再跌嗎？

(1.)雪倫在影片分享過，00929提到預估有7%殖利率，配息至今每月0.11元（一月份配0.13元不看）換算下來的合理價18.85元

(2.)即使買在18.85元，雪倫的成本仍在17.17元

萬一股價跌到18元以下怎麼辦？

所以閒錢投資很重要，如果有壓力就會想賣。

00929追蹤的是科技產業，台股幾乎由科技產業撐起，如果它跌到18元，試問其它巿值型ETF、高股息ETF能倖免嗎？

何況，股巿漲跌本來就是常態，股巿不可能一直漲，就像人生不可能一直都是歡樂。

好標的遇到倒楣事，對投資人來說反而是好事，前提是要好的標的。

這二天外資大賣，但他們會一直賣下去不會再買嗎？

如果跟在外資屁股後面動作，不就很像小韭菜了，所以雪倫從不看外資、法人的動作，因為他們是做短，跟雪倫的投資方式不同。

PS：也不過才二天，我的帳上獲利少了十萬，會心疼嗎？會懊嗎？答案是：不會。這是常態啊！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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