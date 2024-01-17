00878、00692、00850、00888將是未來能源趨勢ETF！ 專家：這檔的績效最佳

總統大選落幕，由民進黨繼續執政，攸關台灣未來產業發展的能源政策，賴清德政府可望延續蔡英文政府政策，往減煤增氣、全力發展再生能源的方向前進，而台電電力電網強韌計畫亦持續推動，如今2024不確定因素解除，投資人有沒有能參考的綠能政策概念股ETF可以投入？

氫能將成綠能新戰場

世界各國正面臨極度嚴峻的氣候變遷挑戰，實現淨零排放已成為各國共同努力的目標。為因應這一挑戰，許多國家將綠色能源視為發展戰略的關鍵範疇之一。在眾多可替代傳統化石燃料的技術中，氫氣能源引起了廣泛的關注。

而台灣為實現2050年淨零排放目標，也正積極調整能源結構，計畫再生能源佔比達60%至70%，並將化石能源搭配碳捕捉及封存（CCS）占27%至30%，氫能發電則佔9%至12%。未來，氫能在供給、基礎設施、發電、運輸和工業等五大方面將迅速推展。

然而，電力仍是最高排放項目，成為首要減碳目標。台灣目前仍需進口75%的氫氣，而製氫的電解效率僅為60%，距離80%的目標仍有成長空間。

不過儘管面臨諸多挑戰，氫能仍被國際視為「終極潔淨能源」。台灣政府已於2022年制定「12項關鍵戰略行動計畫」，將氫能視為發展重點，並投入46.15億元應對2025年「非核家園」政策，從供給、基礎設施、發電、運輸和工業等五大方面推動氫能發展。預計到2050年，氫能發電將佔整體發電比例的9%至12%。

再生能源的過剩電力可透過儲能技術繼續發展，進一步推動綠色氫能的應用。隨著全球氫氣需求預計在2050年達到5億噸，氫氣的應用範圍將擴展至工業、燃燒、綠胺肥料等領域。儘管氫氣在運輸業尚未普及，氫能源車已成為未來的重要應用之一，解決移動汙染源並減少對化石燃料的依賴。氫氣的優勢在於在使用場域能實現零排放，同時延長電動車內電池的壽命和使用時間，並節省電動車的電池重量。簡言之，台灣對於氫能的發展積極樂觀，伴隨政策延續，將在能源轉型中扮演關鍵角色。

台股氫能概念股

台股氫能概念的ESG ETF

目前台股的ESG概念多元，其中掛牌ETF包含氫能概念的有4檔，分別為：

富邦公司治理(00692) 元大台灣ESG永續(00850) 國泰永續高股息(00878) 永豐台灣ESG(00888)

其中在2023年表現最佳的是國泰台灣ESG永續高股息(00878)，年報酬率達31.21%，殖利率達5.85%，不過該檔ETF目前成分股與氫能相關的檔數偏少，若要參考報酬率與氫能概念，則富邦公司治理的00692也有20.33%的年報酬率，殖利率達5.6%。

資料來源：moneyDJ(2024/01/12)

美國氫能計畫，5檔美股氫能概念股

80歲的拜登在費城公布贏得聯邦氫能資金的地區，當中不乏2024年總統大選的激戰州。這些氫能重鎮的目標是年產約300萬公噸潔能氫氣，減少美國碳排。美國盼2030年時可年產約900萬公噸氫能。這筆鉅資將用於大規模生產氫能、氫氣輸送管線，並協助產業和公司行號適應改以氫能為燃料。

拜登把綠能視為他扭轉產業、創造就業機會的「拜登經濟學」裡一大關鍵，還說氫能是他對抗氣候危機、率領美國2050年達成淨零排放目標的核心要素，以下提供幾檔美股氫能相關概念股。

原文出處：股股知識庫_大選後氫能成主流

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