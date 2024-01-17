00933B二月將發3.5個月的債息！ 專家：今年會降息還不加入「討債行列」？

降息循環今年啟動，加入討債行列了沒？

廢話不多說，我就問你，今年FED要降息知不知道？降息時債券價格會上漲，手中要是沒有半張入場券，那就只能眼睜睜看著別人歡喜收割；自己站在場外安慰說，下次我一定會參加，少來了啦，現在你知我知，時間點是站在升息循環的終點，這時都不敢進場的人，哪敢說自己下次會參加。

科斯托蘭尼說：「小麥跌時，沒有買小麥的人，小麥漲時，沒有小麥。」這真是多年股市經驗濃縮後的智慧話語！

所以啦，那你手中的債券ETF準備好了沒？準備加入討債大隊賺價差了沒？現在開始都還來得及好嘛！雖然最底部起漲那一段沒賺到，但後面那一段就要好好把握啊。

那要挑選什麼商品最好呢？這真是個好問題，我跟你說，根據之前的統計資料顯示，在降息後二年總績效最好的產品，並不是美債，也不是一般的投等債喔，而是投資級金融債產品，這我在之前的影片中也有提過。

而且啊，降息不是馬上開始，投資債券一定要有「穩領息、等降息」的想法，此時一檔產品能不能有好的配息能力、好的未來預期空間，是不是很重要？

像之前介紹過的00933B國泰10Y+金融債ETF，屬於去年底發行的產品，那這種新設計的產品都把投資人喜愛的特點都導入了，想是月配息、平準金通通有，去年不是傳出某海外金融債券出問題，你是不是會擔心這檔也會買到類似問題產品；我跟你說啦，產品設計策略很重要的啦，00933B在設計之初就將COCO債跟次順位債給排除，只買進高信評與優先等級債，當債主的安心感滿滿滿。

而且這檔在1月份即將迎來首次配息評價，宣布一口氣發配3.5個月債息。2月之前買進都可以領到喔！你沒看錯，就是一次給你3.5個月債息。

一開始募集就買進的投資人每個都暗爽在心裡，該開始買進只花了15元，現在都已經漲到了16.35元，已經先拿到9%價差，之後還要加領3.5個月的債息，而且整體的年化殖利率又接近6%。

難怪10月上市，不到2個月就突破200億規模，還把額度都用光了，現在又緊急申請新額度，看來投資人都越來越聰明了，有好東西都是用力搶，當個聰明投資人！

人生最糟糕的體驗就是「別人有、我卻沒有」，去年底你沒發現沒關係，有句話說：「你的過去我來不及參與，但你的現在一定有我」，現在才1月，離二月發3.5個月債息還有時間，手中還沒債券？那好好的去思考一下，只要想通了，現在加入「討債大隊」都來的及喔！

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