3月降息機率減…美債殖利率上漲！ 她提4重點：這種債券ETF理論會下跌要買選溢價不高的
上班前碎碎念系列
昨天台灣時間白天，台灣還有不少投顧分析師看好美國將在3月份開始降息，不過聯準會理事Christopher Waller出來談話後，壓低3月份就展開將息的機率，而是表示「聯準會可以放慢貨幣寬鬆政策的腳步」，因此美債殖利率上漲，也因為市場開始調整對Fed降息時程的預測，帶動美元走強，美元對日圓重新站上1美元兌147日圓。
因此女子覺得今天可以觀察台灣金融市場的幾個重點：
1.由於美債殖利率上漲，理論上債券價格會下跌，先前還沒有配置債券的投資人、而且本金持有「新台幣」，可以考慮台股溢價不高的「長天期債券ETF」
2.由於美元對日圓匯率重新站上147日圓，如果手上有閒置美元（例如女子家人很多美元保單到期的）、銀行美元高利活存期限也到期的，近期如果有要到日本旅遊、又持有日圓雙幣卡，那麼可以考慮以美元換日圓。而持有新台幣的朋友也不用擔心，今天還是要看台幣走勢，因為美元兌日圓雖然有好價格，但是新台幣兌日圓仍看今天匯市變化。
3.手上持有美元的投資人，而且不想只放在銀行領活存利息，那麼女子的經驗分享是可以投資「美元級別的債券型投資等級債券基金」，一來沒有匯損，二來原幣投資方便。但是基金務必要慎選，先看國家分佈（新興市場、非投資等級債先不要碰）。
4.已經換了很多日圓但是近期又沒有要到日本旅遊的怎麼辦？由於日本銀行（BOJ）近期還不會結束負利率政策，就算恢復到貨幣正常化，仍然相對台灣是低利率，那麼看日本股市近期的漲幅，以日圓投資日本基金會是相對聰明的好選擇（女子也是有這樣投資^^）
至於美元債券基金跟日圓計價基金可以怎麼挑？女子就留到下班或假日再來跟大家分享了！
最後整理幾檔「昨日收盤時」債券ETF折溢價情況不嚴重，女子可接受的標的參考：
00720B 元大投資級公司債（溢價0.01%）
00751B 元大AAA至A公司債（折價0.15%）
00740B 富邦全球投等債（溢價0.01%）
其他折溢價比較多的女子就先不寫囉！大家今天有入手打算的話，切記留意折溢價。
◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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