3月降息機率減…美債殖利率上漲！ 她提4重點：這種債券ETF理論會下跌要買選溢價不高的

昨天台灣時間白天，台灣還有不少投顧分析師看好美國將在3月份開始降息，不過聯準會理事Christopher Waller出來談話後，壓低3月份就展開將息的機率，而是表示「聯準會可以放慢貨幣寬鬆政策的腳步」，因此美債殖利率上漲，也因為市場開始調整對Fed降息時程的預測，帶動美元走強，美元對日圓重新站上1美元兌147日圓。

因此女子覺得今天可以觀察台灣金融市場的幾個重點：

2.由於美元對日圓匯率重新站上147日圓，如果手上有閒置美元（例如女子家人很多美元保單到期的）、銀行美元高利活存期限也到期的，近期如果有要到日本旅遊、又持有日圓雙幣卡，那麼可以考慮以美元換日圓。而持有新台幣的朋友也不用擔心，今天還是要看台幣走勢，因為美元兌日圓雖然有好價格，但是新台幣兌日圓仍看今天匯市變化。

3.手上持有美元的投資人，而且不想只放在銀行領活存利息，那麼女子的經驗分享是可以投資「美元級別的債券型投資等級債券基金」，一來沒有匯損，二來原幣投資方便。但是基金務必要慎選，先看國家分佈（新興市場、非投資等級債先不要碰）。

4.已經換了很多日圓但是近期又沒有要到日本旅遊的怎麼辦？由於日本銀行（BOJ）近期還不會結束負利率政策，就算恢復到貨幣正常化，仍然相對台灣是低利率，那麼看日本股市近期的漲幅，以日圓投資日本基金會是相對聰明的好選擇（女子也是有這樣投資^^）