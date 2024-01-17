0056持有一張可領700元股息！ 專家：開盤除息價格落在35.67元
最終元大投信還是給眾多投資人一個新春賀禮，把0056的配息由0.66元拉高到0.7元，換句話說就是每張可以得到700元的意思啦！
這次的收益分配由28％的股利和72％的資本利得所組成，可見這次0056壓寶成份股的績效應該是還不錯！
以昨天的資料來看，0056的收益平準金是4.93元，資本平準金有6.26元，這次兩項加起來才動用0.7元，看來0056股利方面的老本還有很厚的底！
昨天（1/16）的收盤價為36.37元，今天配息0.7元之後，開盤價落在35.67元左右，有興趣的投資人今天可以多多注意這方面的股價。
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