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0056提高配息金額至0.7元…卻沒動用收益平準金？ 專家：資本利得的重要來源是這檔

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

0056股息加碼！Q1配息提高到0.7元

比上次第一階段公告的0.66元增加了0.04元，更新後單季殖利率1.92%，年化殖利率約7.68%，而且「預估收益分配組成占比中」的收益平準金佔0%，股利組成主要來自資本利得72%、股利所得28%，也就是說配息完全沒有動用到收益平準金喔！

那會有這麼多的資本利得可以分配，其中一個原因是0056在去年12月調整成分股，剔除了4檔股票，包括：裕民、景碩、永豐餘、緯穎，其中緯穎是0056在去年6月新增進成份股，而緯穎在這短短半年股價就大漲了40%~50%，正是這次資本利得的重要來源。

誰說0056老牌比不過現在的年輕ETF！0056還是老當益壯，非常厲害呀！

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0056元大高股息 季配息 收益平準金

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