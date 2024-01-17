0056提高配息金額至0.7元…卻沒動用收益平準金？ 專家：資本利得的重要來源是這檔
0056股息加碼！Q1配息提高到0.7元
比上次第一階段公告的0.66元增加了0.04元，更新後單季殖利率1.92%，年化殖利率約7.68%，而且「預估收益分配組成占比中」的收益平準金佔0%，股利組成主要來自資本利得72%、股利所得28%，也就是說配息完全沒有動用到收益平準金喔！
那會有這麼多的資本利得可以分配，其中一個原因是0056在去年12月調整成分股，剔除了4檔股票，包括：裕民、景碩、永豐餘、緯穎，其中緯穎是0056在去年6月新增進成份股，而緯穎在這短短半年股價就大漲了40%~50%，正是這次資本利得的重要來源。
誰說0056老牌比不過現在的年輕ETF！0056還是老當益壯，非常厲害呀！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言