被錢砸醒！他買00919配息2.7萬 網曝「更狂數字」：自己賺年終

高股息ETF被受投資人青睞，網友以約100餘萬元投資00919，共持有50張、均價21.67元，近日領到2.7萬元的配息，他開心直呼「從飆股市場回到存股市場很正確，終於體會到被錢砸醒的感覺了」。有網友更狂，配息高達11.7萬元，嗨喊「自己賺年終獎金」。

最新一周台股ETF增加最多的前五名清一色都是高息型，而債券型ETF前三名則是以20年長天期債相對受歡迎，再以單檔來看，群益台灣精選高息（00919）近一周增加2.9萬人，高居144檔股債ETF之冠。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他以約100餘萬元投資00919，目前共持有50張、均價21.67元，全是在尚未公佈配息前買進，沒有追高，未來還有價差可賺。

他表示，近日領到2.7萬元的配息，體會到被錢砸醒的感覺了，配息的錢跟基本薪資差不多，他開心直呼「從飆股市場回到存股市場，真的是最正確的選擇」。

其他人則留言「今早也被7150砸醒了，我愛00919」、「你好歹買00929買到月配27000多再來說吧，季配息一年只領四次啊」、「金融股不也差不多配息」、「現在上車還來得及嗎」、「比我扣掉勞健保後的薪水還高了」、「我也回存股市場了，早上3萬多入帳，舒服」、「我存股是買929 每月都有配息進帳感覺真的很好！存股真的很讚啦，919上一次也跟風買了10張，今天4400也進帳了！」

還有人留言「我才領9900」、「從878轉來919+1，早上也領到2萬5」、「借出去可以免二代健保」、「早上只有被信用卡帳單砸醒」、「早上收到6600路過」、「一季27k的話，那一年就100k了」、恭喜恭喜，同樣也是被錢砸醒路過」、「中午理專打來說股息配發55000，真香」、「今天也被砸醒！11.7萬！自己賺年終獎金」。