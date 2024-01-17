快訊

台南前議長賴美惠詐助理費被判刑 家族政治與新潮流賴系緊密連結

好市多準備打擊會員卡共享行為 進賣場和自助結帳出現新要求

新北五股「乾兄妹」肖像今早提前拆除 掛板出資者：避免徒增困擾

0050跌落王座！網曝「罪魁禍首是它」：內扣太高又被拖累

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論0050戶數從第一跌落至第三。台股示意圖。聯合報系資料照
網友討論0050戶數從第一跌落至第三。台股示意圖。聯合報系資料照

台灣證券交易所統計，台股去年十二月定期定額金額衝高至九十七點八二億元，其中ETF出現劇烈變化，「國民ETF」元大台灣五十從第一掉到第三，由元大高股息、國泰永續高股息兩檔上位冠、亞軍。PTT網友討論，直呼「高股息是投信財富密碼」，其他人笑稱「活該，內扣那麼高，被dead money拖累了」，有人直指罪魁禍首是台積電，戲稱「台積電輸在GG漲不動吧」。

去年十二月ETF成交值占台股百分之六點一一，遠高於十一月的百分之四點九四。從定期定額戶數來看，過去穩居戶數之冠的元大台灣五十，從去年十一月廿一點四六萬戶降至廿一點四三萬戶，但名次從第一降至第三，取而代之的是，有一段時間戶數互有高低的元大高股息、國泰永續高股息，分別以廿二點二萬戶、廿一點六七萬戶，坐上第一、第二。

一名網友在PTT發文討論，0050痛失ETF定期定額王者寶座，而且一次被兩支高股息ETF（0056、00878）超越，持有人數也輸給0056、00878，看來高股息的確是台灣投資者的最愛，更是投信財富密碼。

其他人則留言「活該，內扣那麼高」、「被dead money拖累了」、「成也dead money，敗也dead money」、「006208沒人要，哭阿」、「0050那麼貴」、「0056內扣更多，但台灣人就愛息，殊不知投信幫你賣股當息」、「: 0056的報酬還是來自吃到中型股的紅利，結果沒幾個人知道」、「0050就臭散戶在買，爛死」、「0050是輸在GG漲不動吧」、「台積股價定住三年，其它的飆翻，當然換」。

還有人留言「沒辦法，我只看現金流」、「太貴了啊」、「不在意內扣直接買正2更實際，投入本金更少」、「大家快去買高股息」、「只能繼續加碼00929了」、「現在月月配比較爽」、「0050以前每年8%報酬率 都是靠台積電，台積電已經幾年沒創高了，929 919 隨便都20%以上」、「買0050，不如直接買台積電」。

台積電 ETF PTT 0050元大台灣50 0056元大高股息 00878國泰永續高股息

延伸閱讀

0056持有一張可領700元股息！ 專家：開盤除息價格落在35.67元

0056要怎麼買才不會睡公園…配0.7該進場？ 專家：股價37元計算屬便宜價

雲豹能源（6869）開盤沒多久便漲停鎖死！ 網酸：跟著小公主一定很幸福

3月降息機率減…美債殖利率上漲！ 她提4重點：這種債券ETF理論會下跌要買選溢價不高的

相關新聞

0050跌落王座！網曝「罪魁禍首是它」：內扣太高又被拖累

台灣證券交易所統計，台股去年十二月定期定額金額衝高至九十七點八二億元，其中ETF出現劇烈變化，「國民ETF」元大台灣五十從第一掉到第三，由元大高股息、國泰永續高股息兩檔上位冠、亞軍。PTT網友討論，直呼「高股息是投信財富密碼」，其他人笑稱「活該，內扣那麼高，被dead money拖累了」，有人直指罪魁禍首是台積電，戲稱「台積電輸在GG漲不動吧」。

00878、00692、00850、00888將是未來能源趨勢ETF！ 專家：這檔的績效最佳

總統大選落幕，由民進黨繼續執政，攸關台灣未來產業發展的能源政策，賴清德政府可望延續蔡英文政府政策，往減煤增氣、全力發展再生能源的方向前進，而台電電力電網強韌計畫亦持續推動，如今2024不確定因素解除，投資人有沒有能參考的綠能政策概念股ETF可以投入？

0056提高配息金額至0.7元…卻沒動用收益平準金？ 專家：資本利得的重要來源是這檔

0056比上次第一階段公告的0.66元增加了0.04元，更新後單季殖利率1.92%，年化殖利率約7.68%，而且「預估收益分配組成占比中」的收益平準金佔0%...

00933B二月將發3.5個月的債息！ 專家：今年會降息還不加入「討債行列」？

現在你知我知，時間點是站在升息循環的終點，這時都不敢進場的人，哪敢說自己下次會參加？

3月降息機率減…美債殖利率上漲！ 她提4重點：這種債券ETF理論會下跌要買選溢價不高的

聯準會理事Christopher Waller出來談話後，壓低3月份就展開將息的機率，而是表示「聯準會可以放慢貨幣寬鬆政策的腳步」，因此美債殖利率上漲，也因為市場開始調整對Fed降息時程的預測，帶動美元走強...

0056持有一張可領700元股息！ 專家：開盤除息價格落在35.67元

最終元大投信還是給眾多投資人一個新春賀禮，把0056的配息由0.66元拉高到0.7元，換句話說就是每張可以得到700元的意思啦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。