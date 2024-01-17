0050跌落王座！網曝「罪魁禍首是它」：內扣太高又被拖累

台灣證券交易所統計，台股去年十二月定期定額金額衝高至九十七點八二億元，其中ETF出現劇烈變化，「國民ETF」元大台灣五十從第一掉到第三，由元大高股息、國泰永續高股息兩檔上位冠、亞軍。PTT網友討論，直呼「高股息是投信財富密碼」，其他人笑稱「活該，內扣那麼高，被dead money拖累了」，有人直指罪魁禍首是台積電，戲稱「台積電輸在GG漲不動吧」。

去年十二月ETF成交值占台股百分之六點一一，遠高於十一月的百分之四點九四。從定期定額戶數來看，過去穩居戶數之冠的元大台灣五十，從去年十一月廿一點四六萬戶降至廿一點四三萬戶，但名次從第一降至第三，取而代之的是，有一段時間戶數互有高低的元大高股息、國泰永續高股息，分別以廿二點二萬戶、廿一點六七萬戶，坐上第一、第二。

一名網友在PTT發文討論，0050痛失ETF定期定額王者寶座，而且一次被兩支高股息ETF（0056、00878）超越，持有人數也輸給0056、00878，看來高股息的確是台灣投資者的最愛，更是投信財富密碼。

其他人則留言「活該，內扣那麼高」、「被dead money拖累了」、「成也dead money，敗也dead money」、「006208沒人要，哭阿」、「0050那麼貴」、「0056內扣更多，但台灣人就愛息，殊不知投信幫你賣股當息」、「: 0056的報酬還是來自吃到中型股的紅利，結果沒幾個人知道」、「0050就臭散戶在買，爛死」、「0050是輸在GG漲不動吧」、「台積股價定住三年，其它的飆翻，當然換」。

還有人留言「沒辦法，我只看現金流」、「太貴了啊」、「不在意內扣直接買正2更實際，投入本金更少」、「大家快去買高股息」、「只能繼續加碼00929了」、「現在月月配比較爽」、「0050以前每年8%報酬率 都是靠台積電，台積電已經幾年沒創高了，929 919 隨便都20%以上」、「買0050，不如直接買台積電」。