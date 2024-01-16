持有0056更應該要買進00733…「兩者搭配」！ 專家：5年總報酬率卻相差將近2倍

你有沒有過一種經驗？打算靠著長期投資高殖利率公司，或是高股息ETF安穩領股利就好，但是看到市場熱門題材，身邊的人也都賺得盆滿缽滿的時候，自己的心情便開始動搖，忍不住追逐短線強勢股，買進自己不懂的股票，最終變成追高殺低而賠錢收場。

想要安穩又想要高報酬，最好的方式就是進行「資產配置」。不要將全部資金都買進高殖利率股票或是高成長股，而是按照自身需求個別分配一定的比例，就能夠降低悲劇發生的機率。如果是高資產的年長者，可以配置較多安穩的股票，安穩領股利；如果是年輕小資族，反而可以多買一些成長股，追求高報酬。

然而成長股也不是隨手拈來，道聽塗說的話也可能賠光資本。必須先瞭解公司產品、技術實力、產業前景，甚至還要進行獲利預估，對於絕大多數人來說，其實沒有足夠的時間跟專業來進行研究。這時候就可以善用ETF，藉由一籃子好股票幫助你解決選股的困擾。

然而市面上ETF不斷推陳出新，到底該如何選擇？其實投資的目的就是要賺錢，所以我喜歡「讓數字來說話」。直接看下面的圖表，列出台股一般型ETF在近1年與近5年的含息總報酬率，驚人的發現富邦臺灣中小（00733）完全可以說是台股ETF總冠軍，近1年與近5年的報酬率分別高達72.55%、348.44%，不僅都是名列第一名，甚至與第二名的差距也不小！

當然很多人喜歡的老牌高股息0056，同樣也位於前10名當中，也難怪總受益人數可以突破 100 萬人。但數據告訴我們不是越多人買就越好，如果只看2023年，00733跟0056的差距不會太大；但若拉長時間來看，近5年總報酬率卻相差將近2倍左右。

儘管00733的表現相對較優，但是0056的受益人數卻大幅領先，又是為甚麼？對於想要安穩領股利的族群來說，總報酬率並非唯一考量；而且對於保守人士，總會擔心高報酬率背後的高波動，所以寧可以少一點報酬也要選擇穩定。其實在投資之前，要先建立「資產配置」的概念，如果同時配置「安穩領息」與「高報酬」的ETF，就可以在報酬跟穩定中取得一個平衡。

例如0056的存股族，長期下來是股利有餘而成長性不足，必須要搭配成長性高的股票，才能令資產快速成長。在存0056安穩領股利的同時，可以將0056配發給你的「股利」，拿來投資高成長的00733，便能抓住報酬成長的契機。你可以把0056當成核心持股，安穩領股利；再把00733當成衛星持股，獲取高報酬率。

從00733與0056最近5年的報酬率走勢圖來看，0056提供長期的穩定性，讓你在股災時不用過度擔心，但是0056的總報酬也偏弱。所以必須將00733納入投資組合中，隨著股市的長期往上發展，可以賺取更豐厚的報酬。

最後快速結論一下，很多人會認為投資ETF只能獲取跟大盤相同的報酬，因此會想要追逐熱門題材、強勢股，但最終有高機率是賠錢收場。其實ETF也可以分為市值型、高股息型、中小型、主題型…等類型，只要能夠做做到適當的搭配，就能夠靠ETF 持有的一籃子好股票的來幫你賺錢（降低單一個股風險）。穩健配息的高股息型，搭配高成長的中小型 ETF，更可以幫助你穩中求勝，兼具股利與成長。

0056是規模最大的高股息ETF，相信大家都很熟悉了，就不再贅述。至於報酬率黑馬的00733，相信不少人也還覺得陌生，所以在這邊繼續分享一下。將實際數據經過統計並攤開給你看，00733的高報酬率一覽無遺，不僅是近1年的ETF報酬總冠軍，更是近5年的第一名。

這些優秀的報酬表現，都要歸功於00733的指數篩選邏輯，由於它的選股條件會參考「Alpha值前50名的公司」，這是讓績效產生超額報酬的主要原因。（備註：Alpha值為衡量股票跑贏或跑輸大盤的程度，當Alpha值越高表示股票的表現比大盤更好。）

然而高報酬就有高風險的可能，單挑個股ALL IN的風險太高，所以挑選持有「Alpha值前50名的公司」的00733，就可以將個股的風險降到最低。此外，投資的重點在於資產配置，0056只是高股息單一類型，過去的成長性較低，如果搭配高報酬的00733，不僅讓投資佈局更加全面，也會增加整體的報酬率喔。

2024年第一週剛開始，全球股市便迎來全面回檔的行情，對有些人來說可能是痛苦，但其實是能夠撿便宜的機會。新的一年，建議大家好好建立自己的投資組合，同時納入「高股息」跟「高成長」ETF。儘管00733的波動度較高，但是趁著股市回檔的時候，反而能夠撿到更便宜的股票，便能有效增加長期投資的報酬率。

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